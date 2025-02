Le cap du Tavini pour les municipales

Tahiti, le 8 février 2025 – Militants et présidents des comités communaux du Tavini Huira’atira se sont réunis autour de leurs dirigeants à Faa’a, ce samedi. Avant le congrès décisif du mois prochain, certains points stratégiques ont été annoncés à un an des élections municipales : ce sera notamment une liste 100 % bleue, ou une tête de liste bleue en cas d’ouverture.





Le parti bleu ciel s'est réuni en séminaire ce samedi matin, jusqu'en début d'après-midi, à sa nouvelle permanence de Faa’a. Les militants et les présidents des comités communaux ont afflué pour entendre les dernières informations de leurs principaux leaders, dont Oscar Temaru, Vito Maamaatuaiahutapu ou Richard Tuheiava. Après le bilan financier et le budget prévisionnel, suivis d’une intervention sur la décolonisation, le temps fort de ce rassemblement aura certainement été la partie consacrée à la mise en ordre de marche en vue des élections municipales de 2026.



Parmi les sujets abordés : le renouvellement des comités locaux et les stratégies pour remporter la bataille face aux autonomistes dans la continuité des territoriales, en tentant de surmonter les dissensions internes. De Tautira à Pirae, en passant par Moorea, Bora Bora, Tubuai ou encore les Marquises, les situations communales ont été passées en revue à tour de rôle au micro, avec des questions au cas par cas qui appelaient à fixer un cap commun.



​Deux options

Interrogé à l’issue, le maire de Paea et vice-président du Tavini, Antony Géros, a confirmé la stratégie annoncée : “La consigne que nous avons donnée, c’est de choisir entre les deux options définies par le parti, à savoir : soit se présenter avec une liste complètement Tavini Huira’atira, de la tête jusqu’au dernier suppléant, soit on accorde une liste d’ouverture à condition que la tête de liste soit Tavini Huira’atira. On a bien compris que certains voulaient avoir un peu plus que ces deux options en pouvant figurer sur une liste menée par une autre composante politique, mais on a refusé. On se trouve dans une situation unique, puisque nous sommes aux affaires du Pays (...). Il faut profiter de cette marge de manœuvre pour pouvoir promouvoir avec beaucoup d’intérêt et de vigueur l’accession de ce Pays à sa souveraineté. Ça ne veut pas dire qu’on ne reconnaît pas qu’une élection municipale est une élection de proximité, et qu’à ce titre le quotidien prend le pas sur l’idéologie. Mais pour éviter de dévier le positionnement des uns et des autres, on exige que la tête de liste soit du parti”.



Cette rencontre a également été l’occasion pour Moetai Brotherson d’insister sur plusieurs points : “Quand on veut se présenter aux municipales, il faut aller devant la population avec un programme qui correspond à ses attentes et ses soucis du quotidien. C’est une élection particulière : être tāvana et conseiller municipal, c’est un sacerdoce qu’il faut se préparer à endosser. Et il faut se former : n’allez pas sur une liste si vous ne savez pas lire un budget municipal, ni quelles sont les compétences dévolues à une commune”, conseille le président du Pays, avec sa casquette de membre du parti. Quant à une possible investiture de Tematai Le Gayic, malgré ses récents propos à contre-courant du parti au sujet de Bakou, Moetai Brotherson souligne que “de nombreuses personnes se sont exprimées de manière très claire pour dire que celui qu’ils veulent pour Papeete aux municipales, c’est Tematai Le Gayic !”.



Pour le Tavini, le prochain grand rendez-vous est fixé au mois de mars avec comme objectif d’avoir arrêté les têtes de listes. D’ici là, d’autres rencontres seront organisées dans certaines communes en mal d’union, où plusieurs listes bleues émergent.



Rédigé par Anne-Charlotte Lehartel le Samedi 8 Février 2025 à 16:19 | Lu 1491 fois