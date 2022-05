Le calendrier du Village Tahitien synchronisé sur les élections

Tahiti, le 19 mai 2022 – Comme annoncé ces derniers mois, le Pays prépare son nouvel appel à manifestation d'intérêts pour six lots du Village Tahitien à Outumaoro pour la fin du mois de mai. Le calendrier prévisionnel des négociations tombera en pleine campagne des territoriales, avec une désignation des lauréats à deux mois de l'élection, en février 2023.



Relancé le mois dernier à l'assemblée, le projet du Village Tahitien risque une nouvelle fois d'animer la campagne électorale des territoriales. Après le “toilettage” à Tarahoi de la délibération permettant de lever les freins à l'investissement –principalement fonciers– qui avaient fait capoter le dernier appel à manifestation d'intérêt mi-2021, l'établissement public Grands Projets de Polynésie (G2P) ambitionne de lancer fin mai 2022 un nouvel appel à manifestation d'intérêt (AMI) pour les six lots d'hébergement touristiques du projet.



Comme lors des versions précédentes, le projet est décrit comme permettant de créer “une offre touristique globale d’envergure sur l’île de Tahiti”, sur le site de Outumaoro dans la commune de Punaauia, précise le cahier des charges du futur AMI établi par G2P. L'objectif général du projet est le “développement touristique” du Pays et plus précisément le développement de “la destination 'Tahiti' au sein de la destination Polynésie française”. Il prévoit une plateforme d’accueil et de services “s’inscrivant dans la stratégie touristique de la Polynésie française et en synergie avec les autres îles, notamment l’île de Moorea”. La création d’une “offre de commerces, de restaurants et de loisirs, ouverte à la fois aux touristes et aux Polynésiens, en synergie avec une offre touristique majeure” est également mise en avant. Tout comme la “création d’emplois, directs et indirects, à la fois en phase de construction puis en phase d’exploitation du projet”.



Un “MOU” signé en février 2023



L'objet de cet appel à manifestation d'intérêt est de désigner, pour chacun des lots, un lauréat qui signera avec G2P un bail de droit privé qui l'autorisera à occuper le lot et lui permettra de réaliser le projet d'aménagement touristique pour lequel il aura été sélectionné. Le calendrier prévisionnel de cette procédure a déjà été établi avec précision et s'accorde tout particulièrement avec celui de la fin de la mandature, pour aboutir “au plus tard en février 2023”. Comme à l'accoutumé ces dernières années avec ce projet de Tahiti Mahana Beach devenu Village Tahitien, il animera donc la campagne des élections territoriales prévues entre avril et mai 2023.



Dans le détail, le lancement de l'AMI est aujourd'hui prévu pour fin mai 2022 avec deux mois de consultation. Début août, les candidats intéressés pourront remettre leurs propositions initiales, qui seront analysées et proposées à un jury pour être classées pour chacun des lots. Une audition des candidats est prévue en septembre par le jury, avec sélection de ceux admis à remettre une offre finale. Le jury de l'appel à manifestation d'intérêt devra ensuite se réunir courant octobre 2022 pour valider le choix des candidatures retenues. S'en suivra une procédure de négociation de deux mois avec les candidats retenus, puis une remise des offres finales un mois après la fin des négociations fin décembre 2022. L'analyse de ces offres se déroulera en janvier 2023, avant l'audition des candidats et la désignation du lauréat de chaque lot début février 2023. Les lauréats signant alors un “memorandum of understanding” –le fameux MOU– avec le Pays.



Pour ce qui est de la réalisation du projet en revanche, le calendrier prévisionnel estime que les travaux d'aménagement du Village Tahitien ne pourront être réceptionnés qu'en décembre 2025, pour une signature des baux emphytéotiques et un lancement des constructions d'hôtels par les investisseurs en janvier 2026.