Le bilan de la réouverture du ciel polynésien

Tahiti, le 5 novembre 2020 - Les chiffres de la fréquentation touristique pour le mois d'août sont aussi difficiles qu'attendus. Nous avons reçu trois fois moins de touristes que l'année dernière. Seul point positif : ils sont restés plus longtemps.



L'Institut de la Statistique de la Polynésie française a publié ce jeudi son enquête de fréquentation touristique pour le mois d'août. C'était le tout premier mois complet après la réouverture de notre destination aux touristes internationaux le 15 juillet 2020. Avant ça, entre le 22 mars et le 5 juillet, aucun touriste international n'avait été enregistré à l'aéroport de Faa'a.



Cette réouverture devait sauver le secteur touristique, et les chiffres montrent que cette stratégie a au moins sauvé les meubles... Pour les hôtels. En effet, avec 162 750 nuitées vendues, les structures hôtelières ont réalisé un mois à moitié normal (-50 % par rapport à août 2019).



Les compagnies aériennes ont moins profité de cette réouverture du ciel puisque le nombre total de touristes est en baisse de 64%... Seulement un tiers du nombre habituel ! Cette différence notable entre les chiffres de l'hôtellerie et ceux des arrivées s'explique parce que les touristes qui sont venus en ont profité pour rester plus longtemps que d'habitude : leur durée de séjour moyenne a augmenté de presque 6 jours !



Enfin il faut noter que le secteur de la croisière reste totalement sinistré, avec une baisse de 73% du "tourisme flottant". Les grands bateaux de croisière locaux sont globalement restés à quai tandis que les croisières transpacifiques sont toutes annulées depuis mars. Seul le yachting reste attractif, et bénéficie même d'une forte hausse de la durée des croisières (+10,4 jours, pour arriver à des excursions de 25,7 jours en moyenne). Se promener dans les îles à bord d'un catamaran privé rassure les touristes.



Un autre enseignement intéressant de cette publication est la provenance de nos touristes. Les métropolitains sont les plus enclins à venir, leurs effectifs atteignent les deux-tiers de leur nombre habituel. À tel point qu'ils représentaient désormais 56% de tous nos touristes. Les Américains représentaient 35% de nos touristes (ils sont moitié moins nombreux qu'il y a un an). Les autres nationalités ont globalement déserté notre destination.