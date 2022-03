Le big boss du SMA en visite à Hao

Hao, le 13 mars 2022 - Le général de brigade Claude Peloux, commandant du service militaire adapté, était en visite jeudi à Hao. À cette occasion, quelques précisions sur l’implantation de la prochaine quatrième compagnie sur l'atoll ont été apportées.



Le général de brigade Claude Peloux, commandant du service militaire adapté (Comsma) est arrivé à Hao jeudi en compagnie du chef de la subdivision administrative des Tuamotu-Gambier Frédéric Sautron, du commandant du RSMA de Polynésie française, du lieutenant-colonel Fabrice Avenel et de trois autres militaires. Au programme de cette demi-journée : la visite des infrastructures qui seront provisoirement mises à disposition des premiers militaires, le temps de l’installation de la compagnie sur l’atoll ; la visite d’établissements scolaires locales qui accueilleront les enfants des futurs familles de militaires qui séjourneront à Hao; et enfin du futur site d’implantation de cette future quatrième antenne, dont les travaux débuteront au deuxième semestre de cette année.



La délégation a reçu un accueil paumotu chaleureux de la part de la commune avec des chants, un korero de bienvenue, des rafraîchissements et une remise de cadeau. Lors de cette petite cérémonie d’accueil le général Peloux s’est vu attribuer un nom paumotu “goio-tua-rehu”, qui évoque le nom du noddi brun, un oiseau assez rare et qui voyage très loin.



Une épine dans le pied

"L’installation du RSMA à Hao n’a pas vocation à perturber le quotidien des habitants et le quotidien des établissements”, a rassuré Frédéric Sautron, en référence à certains petits ajustements encore à régler pour la commune de Hao. Il s'agit notamment de la finalisation des travaux de la cantine scolaire de l’école primaire qui traîne depuis deux ans pour un litige financier qui oppose la commune de Hao et l’entreprise Takitumu, en charge des travaux. Un problème pour les élèves de l’école primaire qui, pour l'heure, doivent utiliser une cantine provisoire installée dans l’ancienne école maternelle en attendant la fin des travaux et la conformité de leur cantine attitrée. Cette même ancienne école maternelle doit être libérée pour le mois de juillet car elle doit servir de premier pied-à-terre pour les premiers contingents militaires du RSMA pendant la construction des bâtiments définitifs de la compagnie. Une situation qui devra évoluer dans les mois à venir pour ne pas perturber le bon fonctionnement de l’école primaire et rassurer les parents d’élèves qui commencent à se poser des questions. “Nous allons veiller à ce que les travaux soient terminés pour fin juin et que tout se déroule en bonne intelligence et en bonne harmonie”, a conclu Frédéric Sautron.



La vanille, piste d’avenir aux Tuamotu

La délégation a également visité la serre expérimentale de vanille, mise en place en 2018 par l’Epic vanille et la commune, qui représente un grand intérêt pour le RSMA. La piste d’une formation sur la vaniliculture est très sérieusement envisagée car le secteur connaît déjà un essor avec trois producteurs sur Hao, et une dizaine de serres qui vont bientôt voir le jour. Le collectif Haoroagai vanilla ambitionne de faire de cette culture un moteur de redynamisation de Hao mais aussi des Tuamotu, avec à terme la création d’un label bio. Enfin pour préciser, les constructions de la nouvelle 4e compagnie de Hao se fera par des entreprises polynésiennes ce qui permettra déjà à quelques personnes de pouvoir travailler le temps des constructions, également quelques emplois dans le domaine du nettoyage ou de l’embellissement sont à l’étude, des perspectives non-négligeables.

Claude Peloux, Général de brigade, commandant du SMA : “Nous sommes là aussi pour nous insérer dans le tissu local” Général, quels seront pour vous les plus grands défis à relever dans l’installation de cette compagnie ?



“Dans un premier temps nous avons la chance extraordinaire d’être très bien accueillis ici à Hao. Le défi ça va être évidemment la construction de l’infrastructure qui va nécessiter du temps et qui va être à la destination des volontaires stagiaires mais également à destination des familles. Grâce à la commune nous avons des mises à disposition qui vont nous permettre de débuter dès cet été avec les premiers cadres qui vont arriver et les premières formations qui vont commencer.”



Allez-vous donc mettre les bouchées doubles au niveau du recrutement pour remplir un nouveau RSMA ?



“On va augmenter légèrement le nombre de bénéficiaires, il faut savoir qu’aujourd’hui, on a une place pour trois candidats issus des Tuamotu. Sur Tahiti, on a plutôt une place pour cinq candidats, donc on va être sur notre cible à terme qui est d’environ de 56 stagiaires par an.”



Est-ce que la piste d’une formation accessible à une partie de la population est envisageable ? Permis bateau, formation complémentaire, etc. ?



“Nous allons mettre en place des formations pour les jeunes Polynésiens pour leurs permettre d’avoir de l’autonomie une fois repartis sur leurs îles et atolls. La préoccupation locale, c’est bien sûr d’avoir des qualifications qui soient reconnues pour prendre la mer et pêcher par exemple. Dans l’immédiat, ce n’est pas quelque chose que nous avons imaginé mais toutes les solutions sont possibles, car nous sommes là aussi pour nous insérer dans le tissu local et rendre des services à la population qui nous le rend par sa gentillesse.”



Êtes-vous favorables à des partenariats entre le RSMA et des prestataires locaux, pêcheurs et producteurs locaux ?



“Bien évidemment parce que nous favorisons les circuits courts, on préfère que le poisson soit frais, pêché par un pêcheur local plutôt que d’attendre qu’il arrive congelé par bateau. Comme cela se fait par exemple à Tubuai où les pêcheurs locaux appellent le RSMA pour proposer leurs produits, et c’est ce qu’on fait prioritairement.”

Le général Claude Peloux



À la tête du service militaire adapté depuis le 1er août 2021, le général de brigade Claude Peloux a commandé le régiment du service militaire adapté de Guadeloupe, de juillet 2019 à juillet 2011.Il a ensuite rejoint le centre d’instruction des réserves parachutistes pendant trois ans, en tant que chef d’état-major. Il a été également adjoint de la division en capacité de l’état-major au commandement des opérations spéciales, puis chef des deux corps de l’unité de commandement et de coopération opérationnel des éléments français au Sénégal et dernièrement adjoint au sous-chef d’état-major opérations aéroterrestres de l’état-major de l’armée de terre.

