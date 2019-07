Le bénéfice d’Air Tahiti Nui chute de 86 % en 2018

PAPEETE, le 1er juillet 2019. Air Tahiti Nui vient de publier son bilan d’activité annuel faisant état d’un résultat bénéficiaire en 2018 de 288 millions de Fcfp, en recul de 86 % sur un an. L’année dernière, le transporteur aérien local a réalisé un chiffre d’affaires de 34.1 milliards Fcfp. L’arrivée de nouveaux concurrents et la hausse du prix du carburant ont entraîné une baisse de la recette par billet vendu.



Après avoir été au bord de la cessation de paiement en 2011, Air Tahiti Nui enregistre pour la septième année consécutive un résultat excédentaire l’année dernière. Air Tahiti Nui vient de publier son rapport d’activité 2018 faisant état d’un bénéfice de 288 millions de Fcfp. Un chiffre encore positif mais inférieur de 86 % au résultat net affiché l’année précédente. En 2017, le bénéfice avait atteint 2 milliards de Fcfp.



Dans son rapport d’activité, Air Tahiti Nui met en avant différents facteurs pour analyser ces résultats. Il y a d’abord l’arrivée de French Bee (en mai) puis de United Airlines (en octobre). « Ce nouveau contexte concurrentiel hors-norme (+40% de capacité supplémentaire en année pleine) a logiquement déclenché une guerre des prix, générant une tension forte sur les recettes unitaires. Cette situation s’est doublée d’une forte hausse du prix du carburant non répercutée sur le prix des billets d’avion », analyse la compagnie avant de préciser : « Air Tahiti Nui a malgré tout plutôt bien tiré son épingle du jeu en maintenant son statut de leader incontesté du marché (57,8% du trafic international transporté sur l’année) ».



Un chiffre d’affaires en recul de 4 %

L’année dernière, le transporteur aérien local a réalisé un chiffre d’affaires de 34,1 milliards contre 35,4 milliards Fcfp en 2017 (soit -4%). En 2018, ATN a transporté 471 542 passagers (-3% par rapport à 2017) pour 1 594 vols et un total de 17 479 heures de vol.



En 2018, le nombre total de passagers en partance et à destination de la Polynésie française est de 667 902, soit une hausse de +10,5% en un an. L'offre en sièges a augmenté de 11,1% consécutivement à l'arrivée de deux nouvelles compagnies, French Bee et United Airlines. Air Tahiti Nui a transporté 57,8% du trafic international en 2018, un résultat en recul de -7,7 points par rapport à 2017, traduisant un effet mécanique lié à une augmentation significative de l’offre internationale de et vers Tahiti.



« En 2018, Air Tahiti Nui a transporté 471 542 passagers, un chiffre en légère baisse (-2,7%) par rapport à 2017, en ligne avec la baisse du nombre de sièges offerts par Air Tahiti Nui (-3% par rapport à 2017) », constate la compagnie. « Compte tenu de l’augmentation massive des capacités concurrentes entre les USA, la France et Tahiti (+40% de sièges en année pleine), il s’agit d’une performance commerciale satisfaisante, supérieure aux prévisions initiales. La compagnie a généré en 2018 un chiffre d’affaires de 30,4 milliards de Fcfp pour son trafic passager. »

L’année 2018 d’ATN a été marquée aussi par la mise en exploitation du premier Boeing d’Air Tahiti Nui. Cette année, le dernier Airbus devrait être retiré de l’exploitation après la mise en service des trois autres Boeing, la compagnie au tiare se prépare donc à « une année plus difficile ».



« Marquée par la sortie de la flotte A340 et la mise en service progressive de la flotte exclusive de Dreamliner B787-9, 2019 finalisera la transition démarrée l’année dernière après plusieurs mois ponctués d’évènements symboliquement forts pour la construction de l’avenir de notre compagnie. Elle se dessine également comme une année charnière plus difficile, durant laquelle il nous faudra montrer notre capacité à créer de la valeur ajoutée pour nos clients, afin d’ancrer notre différence », souligne la compagnie. « Comptablement, l’exercice sera marqué par un changement de méthode (provision pour grosses réparations pour la nouvelle flotte) et des impacts liés au calendrier de sortie des A340. La baisse des charges variables compensera en partie les effets liés à la double flotte A340/B787. Un effort important sera consenti sur la réduction des coûts de structure pour faire face à la concurrence et rendre la compagnie encore plus compétitive. »



Pour y faire face, Air Tahiti Nui va modifier sa politique commerciale : « le programme de vols sera ajusté pour maximiser le remplissage et la recette unitaire, les prix s’adapteront pour être les plus compétitifs possible, les ventes seront renforcées en faveur de nos propres canaux de distribution (notamment le site Internet compagnie) et les coûts de distribution se verront optimisés ». « Les efforts se concentreront sur le développement de produits et services pour mieux répondre aux attentes de notre clientèle : produits ancillaires (accès salon, coupe fil, sièges et repas spéciaux…), offres Club Tiare et développement de divers partenariats. En conséquence, la stratégie de communication sera axée sur notre nouvelle flotte et particulièrement l’introduction de la classe Moana Premium — qui sera intégrée dans le courant de l’année dans nos accords interline ; la communication autour de nos alliances sera aussi intensifiée avec la promotion de nos partenariats et des nouveaux codeshares implémentés. »