Le beach tennis a lancé sa saison

Tahiti, le 4 septembre 2023 - L’association Beach Tennis Tahiti a ouvert son calendrier 2023/2024 samedi au Parc Paofai. Sylvain Didier et Patoia Teriipaia ont créé la surprise en double messieurs en dominant en finale le duo imbattable sur le circuit local depuis deux ans : Haunui Montas et Mathias Coenye.



Les pratiquants de beach tennis ont renoué avec la compétition samedi après trois mois de trêve. Au programme sur le terrain en sable du parc Paofai, un tournoi mettant en scène trois tableaux, doubles hommes, doubles femmes et doubles mixtes. La compétition a réuni une cinquantaine de participants dont l’élite locale qui s’affûte à quelques semaines du tournoi international qui aura lieu à Paofai en octobre.



La finale du tableau doubles hommes a fait sensation, samedi, avec la victoire en deux sets (6/0.7/6) de Sylvain Didier et Patoia Teriipaia face au duo Haunui Montas/Mathias Coenye, constitué des numéros 1 et 2 du tennis local en simple et généralement imbattables lorsqu’ils évoluent ensemble en double. L’expérience de Sylvain Didier et la puissance de Patoia Teriipaia, qui joue également à haut niveau au sein du tennis tahitien, ont constitué le ciment idéal pour perturber le jeu adverse.



Béatrice Cousinet a pour sa part signé un doublé en s’imposant nettement (6/1.6/2) en finale du double dames en compagnie de Tai Taerea face au duo Aurélie Buhagiar/Vaea Dellapina, puis en récidivant en finale du doubles mixtes (4/2.5/3) associé, cette fois-ci, à Sylvain Didier qui réalisait également un doublé contre Tai Tearea et Paul-Emmanuel Edelline.



Ce n’est que le début de saison mais les observateurs avertis ont constaté que le niveau d’ensemble du beach tennis tahitien continue de progresser. Ce que confirme Yankell Claverie qui est à l’origine du lancement du beach tennis au fenua en 2017 et qui est aujourd’hui président d’honneur de l’association Beach Tennis Tahiti.



Premier tournoi international labellisé ITF



La prochaine compétition aura lieu du 11 au 15 octobre au Parc Paofai. Et elle va marquer l’histoire du beach tennis local puisqu’il s’agira du premier tournoi international organisé à Tahiti et labellisé ITF, c’est-à-dire qu’il figure au calendrier de la Fédération internationale de tennis. Deux tournois internationaux avaient été organisés à Tahiti en 2018 et 2019 mais pas sous l’égide de l’ITF. Malheureusement, l’engouement pour le tournoi tahitien risque fort de pâtir de la concurrence d’un grand tournoi international qui se déroule au même moment au Brésil. Tournoi dont la réputation et le montant du price money vont attirer les meilleurs mondiaux.



Toutefois, les organisateurs du tournoi tahitien, avec un price money de 400 000 francs, comptent sur la participation d’une vingtaine de joueurs extérieurs avec des Calédoniens, des Américains et peut-être des Réunionnais dont le niveau est très élevé. L’occasion de souligner que le numéro 1 mondial de la discipline est Nicolas Gianoti originaire de La Réunion. Ce dernier fera à n’en pas douter le déplacement au Brésil. L’événement reste tout de même de nature à booster la dynamique du beach tennis tahitien et à étoffer ses effectifs qui devraient compter autour de 150 licenciés cette saison.