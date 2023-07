Le beach soccer lance le Festival des îles

Tahiti, le 16 juillet 2023 - En attendant la cérémonie d'ouverture du Festival des îles qui doit se tenir ce lundi 17 juillet au stade Pater, le tournoi de beach soccer a démarré samedi au centre technique. Dix formations, avec pour certaines de beaux effectifs, tenteront de succéder aux Tiki Tama vainqueur de l'édition en 2019.



Pour prendre de l'avance sur le copieux programme du Festival des îles, dont la cérémonie d'ouverture se tiendra ce lundi au stade Pater, la fédération tahitienne de football a lancé ce samedi les premiers matchs du tournoi de beach soccer. Dix équipes sont engagées dans la compétition, dont Huahine et Takaroa. Et la formation des Tuamotu a eu l'honneur d'ouvrir les hostilités samedi sur le sable du centre technique de Pater. Face aux Pa'umotu, les Tiki Tama et leurs Tiki Toa vainqueurs de l'édition 2019 du tournoi.

"On a joué contre des champions du monde"



Evidemment les joueurs de Takaroa ont eu du mal à exister au cours de la rencontre. Néanmoins Manarii Pau et ses partenaires, soutenus par leur tāvana Panaho Temahaga, ont tenu bon au cours du premiers tiers-temps de 12 minutes où n'ils n'ont encaissé que trois buts tout en se permettant aussi d'en marquer un (3-1). Mais la suite de la rencontre a été beaucoup plus difficile pour les "beacher" pa'umotu. Face à l'armada des Tiki Tama, emmenée par Gervais Chan Kat, Heirauarii Salem, Benoit Mathon ou encore Alvin Tehau, qui faisait son retour à la compétition, Takaroa a vu les buts s'enchainer. 8-1 au bout du deuxième tiers-temps avant de finalement s'incliner sur le score de 13-1.



"A Takaroa on la chance d'avoir un terrain de beach soccer et on s'est préparé pendant trois mois pour le Festival des îles", a indiqué Manarii Pau à l'issue du match. "On a joué contre des champions du monde pour notre premier match. Sur le plan physique et technique ça allait très vite. On savait que ça n'allait pas être facile pour nous mais on a quand même pu marquer notre premier but c'était important aussi pour nous. Notre objectif c'est au moins d'aller en quart de finale."



Après les Tiki Tama, les joueurs de Takaroa ont enchainé contre un autre favori à la victoire finale : l'équipe des Green Warriors, coachée par Michel Souché. Dans les rangs des verts on retrouvait notamment le meilleur buteur de Ligue 1 cette saison, Roonui Tinirauarii. A l'arrivée pour les Pa'umotu une défaite plus qu'honorable sur le score de 10-2.



La formation de Huahine pour sa part était opposée samedi à Tereone A, coaché par Angelo Tchen, pour son entrée en lice dans le tournoi. A l'arrivée un revers 8-1 pour les joueurs des Îles Sous-le-Vent.

Des effectifs cinq étoiles



Pour les deux équipes des îles il sera difficile d'exister dans la compétition. Si les Tiki Tama et les Green Warriors affichent de beaux effectifs, les équipes de l'OPT, de Lai Woa, de Tereone ou encore de Mahina comptent également dans leur rang des joueurs de grande qualité. Chez les postiers par exemple, on retrouve deux vice-champions du monde de beach soccer : Jonathan Torohia et Raimana Li Fung Kuee. La formation de l'OPT est complétée entre autre par Tamatoa Tetauira, Hennel Tehaamoana et Heiarii Tavanae. Ces derniers ont d'ailleurs remporté leur premier gros choc de la compétition face Teaonui Tehau et son équipe de Mahina, en l'emportant , samedi, sur le score de 8-5.



L'équipe de Lai Woa, emmenée par Taumihau Tiatia, Heimano Bourebarre et Roonui Tehau, a aussi parfaitement débuté son tournoi en remportant ses deux premiers matchs. Le premier contre Tereone B (6-4) et le second face à Mataiea (7-2). Ce tournoi de beach soccer promet en tout cas de belles confrontations. La suite ce lundi avec une affiche Tiki Tama-Huahine qui se jouera après la cérémonie d'ouverture du Festival.





Les résultats de la première journée au beach soccer Tiki Tama – Takaroa : 13-1



Tereone B – Green Warriors : 16-5



OPT Beach Soccer – Mahina : 8-5



Green Warriors – Takaroa : 10-2



OPT Beach Soccer – Tereone A : 6-3



Lai Woa – Tereone B : 6-4



Tereone A – Huahine : 8-1



Lai Woa – Mataiea : 7-2



Mahina – Mataiea : 8-8, victoire aux tirs au but pour Mahina 1-0

Rédigé par Désiré Teivao le Dimanche 16 Juillet 2023 à 10:51 | Lu 206 fois