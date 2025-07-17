

Le beach rugby de retour au Fenua

Tahiti, le 11 août 2025 - Grâce à l’initiative de deux amis du Rugby Club de Punaauia, le beach rugby fait son grand retour à Tahiti. Le 30 août, c’est le parc Paofai qui servira d’enceinte à un tournoi d’envergure pour lequel de nombreuses équipes sont déjà inscrites. Il reste encore quelques places pour participer à cette belle fête du rugby, qui rassemblera tous les passionnés du ballon ovale. Un beau moment de partage et de convivialité en perspective.



Le rugby peut se jouer sous plusieurs formes, et c’est ce qui fait sa force. Il peut s’adapter à tous et à toutes, et sur n’importe quelle surface : plaqué, touché, flag, à cinq, à VII, à X, à XV, sur herbe ou sur sable… Ce sport international, très prisé dans le Pacifique, peut se pratiquer partout et à tout moment. Avant de débuter la saison, le rugby polynésien se retrouvera, le 30 août, sur le sable du terrain de beach du parc Paofai pour partager un moment ensemble autour de la même passion.



C’est grâce à l’initiative de deux amis, Mathieu Ansola et Maxime Rupin, joueurs de l’équipe seniors du Punaauia Rugby Club et unis par la même envie de réunir tous les amoureux de ce sport autour d’un événement commun, que ce tournoi a vu le jour. “L’objectif principal de ce tournoi est de créer un lien entre nous, les joueurs qui pratiquons le rugby tout au long de l’année, mais aussi avec les personnes qui aimeraient découvrir ce sport ou qui le pratiquent sous une autre forme”, explique Mathieu Ansole.



Les deux hommes jouent pour le club de Punaauia depuis déjà plusieurs saisons et ont même endossé le rôle d’entraîneur la saison dernière. Mais ce tournoi porte aussi une philosophie plus large. “On a vraiment envie de montrer que notre sport peut être joué par tout le monde et qu’il véhicule des valeurs fortes comme le respect, l’humilité ou encore la solidarité. On s’est dit que ça pouvait passer par ce genre d’événement et on a misé sur le ‘touch’, car c’est une forme de jeu accessible à tous et qui commence à se développer au Fenua. Il y a des sections rugby touch qui se créent dans les clubs et qui arrivent à se rencontrer assez régulièrement dans l’année”, précise Mathieu Ansole.



Rugby, plaisir et convivialité



Beaucoup de filles pratiquent ce rugby, et elles seront présentes au tournoi. “On a des équipes féminines inscrites, ainsi que des équipes mixtes. Pour l’instant, nous avons quatorze équipes inscrites et nous arrêterons à dix-huit maximum.” Un nombre limité pour cette première édition, avec la volonté de commencer dans les meilleures conditions. “C’est le premier tournoi de beach que nous organisons et nous voulons faire les choses bien. Pour cette année, nous limitons le nombre d’inscriptions et fixons un âge minimum de 16 ans pour les participants. Mais nous ferons évoluer rapidement le tournoi afin d’intégrer le plus de personnes possible dès l’année prochaine”, ajoute le jeune et dynamique co-organisateur du tournoi.



Un événement qui a vocation à se répéter, voire à se multiplier. “On aimerait en faire deux par an, mais on va d’abord bien organiser le premier pour que tout le monde soit satisfait. Si ça marche, on envisagera cette éventualité.”



Une belle démarche qui permettra aux chanceux de cette première édition de vivre un moment unique. “Nous sommes contents car les équipes viennent non seulement des clubs de Polynésie, mais aussi d’autres horizons. Il y aura les anciens, le RSMA, ainsi que des équipes d’entreprises. Ça fait un beau mélange. Et si certains veulent participer mais que les équipes ne sont pas complètes (équipes de huit joueurs/joueuses, dont cinq sur le terrain), ils sont les bienvenus le jour du tournoi. Il y aura toujours de la place pour ceux qui partagent notre passion”, explique Mathieu Ansola.



Et les règles alors ? “Simples : c’est du ‘touché deux mains’ sur les zones habillées. Si, au bout de trois touchés, l’équipe n’a pas marqué, le ballon change de mains. Les engagements se font par un toucher avec un pied sur le ballon posé au sol. Le jeu au pied ne sera pas autorisé, sauf pour l’engagement. Et ensuite… du plaisir, des rencontres, des sourires : tout ce qui fait le rugby.”



Avec tous ces ingrédients, le cocktail beach rugby du Punaauia Rugby Club deviendra sans aucun doute un incontournable du paysage rugbystique polynésien.





Rédigé par Manu Rodor le Lundi 11 Août 2025 à 16:29 | Lu 303 fois



