

Le basket reprend ses droits sur les parquets du fenua

Tahiti, le 28 septembre 2026 - La nouvelle saison de basket chez les seniors masculin et féminin commence cette semaine à Tahiti. Un exercice particulier avec les Jeux du Pacifique en ligne de mire ainsi qu’un déplacement en Nouvelle-Calédonie pour Excelsior et Aorai.



“On va vraiment se concentrer sur la préparation des Jeux”. En une phrase, le cadre technique de la Fédération tahitienne de basket, Georgy Adams, a annoncé le fil rouge de la saison 2026-2027 sur les parquets du fenua.



Alors que la sélection polynésienne “visera l’or” à la fois chez les tane et hine l’année prochaine à domicile, le championnat de basket reprend ses droits, dès ce soir, avec les premiers matchs entre les équipes B de Punaruu et Arue ainsi que d’Excelsior face aux Jeunes Tahitiens.



Cependant, l’exercice local sera au second plan : “Dans le cadre des entraînements pour les Jeux, on va essayer de faire en sorte que le championnat se termine le plus tôt”, confie l’ancien international français qui prépare actuellement l’organisation de la Polynesian Cup (19 au 24 octobre) où Tahiti affrontera les Samoa, Tonga ou encore les Îles Cook.



“Certaines équipes se sont bien renforcées cet été” Il y aura trois divisions, cette année, réparties entre les Élites, les Challengers et les formations réserves. Les oppositions commencent par une phase aller qui se terminera en décembre et une phase retour afin de déterminer les six meilleurs clubs qualifiés pour les playoffs. Parmi eux, Excelsior, sacré champion l’an dernier face à Aorai, espère bien conserver son titre.



“Ça sera un beau challenge puisque certaines équipes se sont bien renforcées cet été avec des joueurs qui ont été motivés de remettre les baskets aux pieds grâce aux Jeux”, précise la présidente et entraîneuse d’Excelsior, Tahiarii Teriierooiterai.





Aorai et Excelsior visent la Coupe du Pacifique Une tâche loin d’être aisée puisque une partie de son effectif est tournée pleinement vers la sélection tahitienne. Le gros objectif de ses troupes sera surtout de prendre sa revanche contre les Calédoniens de l’AS Dumbéa qui s’étaient imposés l’année dernière au fenua lors de la Coupe du Pacifique (69-65).



“Cela fait un moment qu’on ne les a plus battus”, garde en mémoire la tacticienne qui se déplacera en Nouvelle-Calédonie, du 29 octobre au 9 novembre avec la ferme intention de stopper cette mauvaise série et de se qualifier pour les phases finales du championnat de France de Nationale 3.



Néanmoins, Tahiarii Teriierooiterai est moins optimiste face à l’hégémonie des basketteuses d’Aorai. La saison dernière, elles avaient dominé le championnat de la tête et des épaules en s’imposant sans trembler en finale des playoffs contre l’AS Fei Pi. Idem face aux Calédoniennes de Mont-Dore avec une victoire sans appel sur le score de 88 à 29.



Ce seront d’ailleurs les championnes en titre qui lanceront la saison chez les féminines, ce mercredi 30 septembre, avec la réception d’Arue. En parallèle, les premiers duels entre les équipes fanions opposeront Punaruu à Arue et Excelsior aux Jeunes Tahitiens.



Calendrier de la semaine Lundi 28 septembre



Punaruu B vs Arue B (18h30)



Excelsior B vs Jeunes Tahitiens B (19h30)



Mercredi 30 septembre



Aorai (F) vs Arue (F) à 18h30



Excelsior (F) vs Jeunes Tahitiens (F) à 18h30



Punaruu (A) vs Arue (A) à 19h30



Excelsior (A) vs Jeunes Tahitiens (A) à 20h



Jeudi 1er octobre



Tefana (F) Taravao (F) à 18h30



Manu Ura (C) vs Vénus (C) à 19h30



Tefana (C) vs Central (C) à 20h



Vendredi 2 octobre



Fei Pi (F) vs Aorai (F) à 18h30



Fei Pi (A) vs Aorai (A) à 20h



Rédigé par Valentin Fleury le Lundi 28 Septembre 2026 à 18:03 | Lu 233 fois



