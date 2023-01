Le XV lance la saison rugbystique

Tahiti, le 29 janvier 2023 - La Fédération polynésienne de rugby a organisé son assemblée générale, samedi après-midi, à l’IJSPF. Les bilans sportifs et financiers 2022 ont été adoptés à l’unanimité par les clubs de même que ceux prévus pour l’exercice 2023. Sur le terrain, c’est le Championnat à XV qui ouvrira la saison à partir de ce jeudi 2 février.



Le rugby local, qui n’a pas été épargné pendant un temps par des conflits extrasportifs a regagné en crédibilité ces dernières années en multipliant les actions destinées au développement de la masse par le biais du milieu scolaire et d’interventions dans les quartiers et en nouant des relations renforcées avec la fédération française tout en se rapprochant de la fédération océanienne dont le rugby tahitien avait été écarté en 2015 lorsque la fédération polynésienne avait succédé à la fédération tahitienne, les instances océaniennes ne reconnaissant pas alors statutairement la fédération polynésienne.



La situation a bien évolué depuis et si la FPR n’a toujours pas le statut de “full member” au sein de la fédération océanienne, elle est autorisée depuis 2021 à participer aux compétitions océaniennes. Sa reconnaissance auprès de la fédération française a permis de faire avancer le dossier qui pourrait encore évoluer favorablement cette saison. En attendant, Laurent Tardieu et Gilles Lafitte, respectivement président et directeur technique de la FPR, ainsi que son bureau directeur n’ont pas chômé pour que le rugby local retrouve du crédit et tente de s’imposer comme l’un des sports majeurs au fenua, comme c’est d’ailleurs le cas dans tout le Pacifique Sud où le rugby est le sport roi.



Il reste encore beaucoup à faire car les problèmes passés ont pesé sur le renouvellement de la masse, ce qui explique que le rugby local soit confronté à des problèmes d’effectifs aujourd’hui au niveau des seniors. Mais des jours meilleurs sont envisageables car le travail de sensibilisation effectué en milieu scolaire et dans les quartiers commence à payer. Les compétitions jeunes drainent de plus en plus de participation, d’autant qu’elles s’accompagnent d’une vraie politique de formation de cadres qui œuvrent auprès des jeunes au sein des clubs. Une dizaine d’entre eux ont d’ailleurs reçu samedi leur diplôme (brevet fédéral) validé par la fédération française.



Paea Manu Ura remet son titre en jeu



Il est un autre outil qui pourrait dynamiser encore un peu plus le rugby local, à savoir finaliser le projet d’intégrer le concept du Centre de performance polynésien (CPP) qui s’apparente à du sport-études et qui fait déjà le bonheur de quelques autres disciplines sportives, telle la natation qui a passé un cap depuis l’ouverture de sa cellule CPP. La FPR espère bien que le CPP rugby soit lancé lors de la rentrée scolaire 2023-2024 avec un maximum de 12 jeunes, effectif imposé aux fédérations. Le CPP aura d’abord vocation à préparer une élite dans l’optique des Jeux du Pacifique de 2027 à Tahiti.



Mais priorité au terrain à partir de jeudi et l’ouverture du Championnat à XV dont Paea Manu Ura est le tenant du titre. Six équipes – le champion en titre, Faa’a, Punaauia, Pirae, Papeete et Moorea – se rencontreront en matchs aller et retour en phase de classement avant de jouer les phases finales. Taravao a dû déclarer forfait car son terrain ne dispose plus d’éclairage depuis que les poteaux – a priori termités – ont été retirés il y a un an et n’ont pas encore été remplacés. Faute de pouvoir s’entraîner, les joueurs ont déserté le club dont les dirigeants ne cessent de relancer les décideurs pour que le RC Taravao reprenne ses activités. Arue a également déclaré forfait, ne parvenant pas à réunir un nombre de joueurs suffisant pour assurer sa présence dans le championnat. Celui-ci n’en reste pas moins intéressant et ouvert, la première journée disputée jeudi et samedi propose deux affiches, Pirae-Papeete et Faa’a-Punaauia, qui apporteront les premiers enseignements pour se faire une idée de la hiérarchie future.



La Coupe de Tahiti à XV succédera au championnat, la deuxième partie de saison étant logiquement consacrée au 7 dans la mesure où c’est la discipline qui sera en lice en fin d’année aux Jeux du Pacifique des îles Salomon. Mais la FPR n’attendra pas septembre pour préparer l’échéance, des regroupements de la présélection tahitienne étant prévus tout au long de la saison à commencer dans les prochaines semaines.