Le Team Air Tahiti Va'a remporte sa course

Tahiti, le 9 septembre 2023 – A l'issue d'une belle lutte avec le Team OPT, le Team Air Tahiti Va'a s'est imposé, ce samedi, sur la Air Tahiti Race courue entre Taaone et Mahina. Le surprenant équipage de Mou'a tamaiti no Papara a pris la troisième place.



Belle participation ce samedi à la sixième édition de la Air Tahiti Race avec 69 équipages, dont près de la moitié dans la catégorie reine des séniors hommes, au départ sur la plage de Taaone. Au programme pour les 'aito, un aller-retour entre Pirae et Mahina, avec donc un départ depuis Aorai Tini Hau, puis direction la passe Muriavai et le Motu Martin avant un retour vers Taaone. Et quelques unes des grosses écuries du fenua ont répondu présents ce samedi, dont notamment le Team Air Tahiti Va'a emmené par son sergent, Kyle Taraufau, et son pēperu, Hotuiterai Poroi. Le Team OPT, avec Hitiroa Masingue et Tuatea Teraiamano, Hinaraurea, qui alignait deux équipages, Paddling Connection, Enviropol, Arue Va'a ou encore Manihi Va'a étaient également de la partie. De quoi offrir un joli spectacle.



Et sur le plan d'eau les rameurs ont du affronter un vent de face lors de la remontée vers Mahina. Dans ces conditions, les plus costauds sur le tronçon aller étaient le Team Air Tahiti Va'a et le Team OPT au coude à coude au moment de franchir la Pointe Vénus et d'aborder la sortie à la passe Muriavai. En troisième position à Mahina on retrouvait le surprenant équipage de Mou'a tamaiti no Papara qui devançait des clubs comme Hinaraurea, Paddling Connection et Enviropol.



Sur le retour vers Taaone, les rameurs ont pu profiter d'une petite session de surf. Des conditions qui ont été favorables à Air Tahiti et à son barreur, Hotuiterai Poroi, qui prenaient de plus en plus le dessus sur leurs rivaux du Team OPT. A l'arrivée les Aviateurs bouclaient l'aller-retour Taaone-Mahina et s'imposaient en 1h27'40. Les Postiers s'adjugeaient donc la deuxième place à 50 secondes du vainqueur. Et l'équipage de Mou'a tamaiti no Papara a parfaitement géré sa descente vers Taaone pour prendre la troisième place. Hinaraurea et le Team OPT B complétaient le top 5 de la course.



