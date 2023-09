Le Team Air Tahiti Va'a en démonstration à la Arenui Race

Tahiti, le 30 septembre 2023 - Le Team Air Tahiti Va'a a remporté ce samedi la Arenui Race. Au coude à coude avec Hinaraurea et Paddling Connection sur la remontée vers Orofara, Hotuiterai Poroi et ses partenaires ont fait la différence dans le surf pour l'emporter sur la plage de Taaone en 1h45'09. Hinaraurea s'est classé deuxième à quasiment deux minutes du vainqueur et Paddling Connection a pris la troisième place.



A quasiment un mois de la Hawaiki Nui Va'a, les équipages peaufinent leur préparation. Et les courses de V6 organisées les week-ends apparaissent comme d'excellentes opportunités pour se tester face à la concurrence. La Arenui Race qui s'est courue ce samedi entre Taaone et Orofara n'a pas échappé à cette règle. Si Shell Va'a et le Team OPT manquaient à l'appel sur la plage de Aorai Tini Hau, le Team Air Tahiti Va'a, Hinaraurea, Paddling Connection, Manihi Va'a, Enviropol, EDT Va'a ou encore Arue Va'a étaient bien présents sur la ligne de départ samedi.



Assez logiquement, le Team Air Tahiti Va'a, Hinaraurea et Paddling Connection se sont rapidement détachés du peloton et se sont suivis quasiment tout le long de la remontée vers la plage de Ahonu puis Orafara. Derrière le trio de tête on retrouvait des équipages comme Enviropol, Rimatara Va'a, EDT Va'a et Manihi Va'a à la lutte pour une place dans le top 5.



Et à l'avant de la course, Hotuiterai Poroi et ses partenaires de Air Tahiti allaient faire la différence dans le surf. Hinaraurea et Paddling Connection n'ont pas été en mesure de suivre le rythme imposé par les aviateurs qui bouclaient les 25 km de course en 1h45'09. A quasiment deux minutes du Team Air Tahiti, Hinaraurea s'est offert la deuxième place. L'équipage de Raiatea qui a fait aussi une belle différence sur Paddling Connection troisième samedi. Manihi Va'a et Enviropol complète le top 5 de cette édition de la Arenui Race.



