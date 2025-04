Le Tavini présente sa vision de la Constition de la République Fédérale de Ma'ohi Nui

Tahiti, le 5 avril 2025 - À l’occasion du congrès du Tavini ce samedi à Faa’a, le parti indépendantiste a dévoilé les grandes lignes de ce projet de constitution de la République fédérale de Ma’ohi Nui évoqué en conférence de presse, lundi dernier, par le président de l’assemblée de la Polynésie française, Tony Géros.



Le projet de texte est très largement calqué sur la constitution de la Ve république française. Il propose un président, élu au suffrage universel pour 5 ans avec mandat renouvelable une fois, un Premier ministre, un gouvernement, une assemblée nationale de 57 représentants élus pour 5 ans ainsi qu’un sénat, lui aussi composé de 57 représentants.



N’est pas mentionné, ou disparait, le Cesec (Conseil économique, social, écologique et culturel), remplacé par un Conseil traditionnel qui serait conseiller auprès du gouvernement.



Côté nationalité, seraient considérés comme citoyens de Ma’ohi Nui tous les résidents permanents de Polynésie française avant l’accession à l’indépendance. Une nationalité qui pourrait s’acquérir par le droit du sol (naissance), mariage, ou naturalisation. La double nationalité serait quant à elle autorisée.



L’Etat serait “souverain, démocratique, laïque et fédéral” et la seule langue officielle reconnue serait le Tahitien et l’usage des autres langues polynésiennes. Le drapeau, l’hymne et la capitale seraient maintenus.



Nouveauté pour le parti indépendantiste, la séparation de l’Eglise et de l’Etat, mais aussi la reprise en main de l’armée, de la défenses nationale, de la gestion et de la protection de la ZEE et de la justice. Des compétences aujourd'hui dévolues à l’Etat français qui seraient intégralement reprises par le Fenua.



Etant un Etat fédéral, le Pays serait géré avec les cinq archipels qui auraient les compétences en matière de Conformité des lois et actes juridiques réglementaires à la Constitution, d’ordre public, sécurité publique, régime foncier, ressources souterraines, eaux et autres ressources naturelles, éducation, science, culture, sports, systèmes de santé, protection de la famille, de l’enfance, protection et sécurité sociale.