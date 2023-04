Le Tavini plébiscité sur les terres d'Henri Flohr

Tahiti, le 16 avril 2023 – C'est un revers pour le Tapura à Hitia'a o te Ra. Le Tavini est largement arrivé en tête dans la commune d'Henri Flohr. Le parti bleu ciel a remporté 1 939 suffrages contre 1 470 pour la liste du Tapura, sur laquelle le maire apparaît en deuxième position sur la section 2 des îles du Vent. Ce sont 759 voix en moins par rapport à 2018 pour les rouge et blanc. Le Amuitahira'a et le A Here, respectivement troisième et quatrième, se talonnent loin derrière.