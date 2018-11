Le Tavini et le Tahoera'a défavorables au projet de loi organique (direct)

Il faut retenir que ce projet de loi propose notamment d'inscrire la reconnaissance du fait nucléaire dans le statut d'autonomie. La majorité et les élus du Tapura ont déjà fait part de leur souhait que l'Etat aillent plus loin."La France doit enfin assurer l'ensemble de ses responsabilités en matière de contamination nucléaire et d'indemnisation des préjudices qu'elle a causés", a souligné le Tavini Huira'atira dans son communiqué ce mardi. En commission des institutions, les élus du Tapura ont souhaité que "la reconnaissance de l’impact sanitaire, social, environnemental et économique des essais nucléaires en Polynésie française et la dotation de compensation économique soient inscrites dans la loi organique".Ils ont aussi demandé que l'Etat rembourse à la CPS les frais liés à la prise en charge des patients souffrants de maladies radio-induites.> Lire aussi Reconnaissance du fait nucléaire : "un leurre pour endormir la conscience du peuple ma'ohi" (Tavini Huira'atira)