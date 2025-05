Le Tavini célèbre la réinscription du Pays à l'ONU

Tahiti le 12 mai 2025. Le 17 mai prochain, les militants du Tavini sont conviés par le parti indépendantiste à célébrer le douzième anniversaire de la réinscription de la Polynésie française sur la liste des Pays non autonomes de l’ONU.





L’événement se déroulera à Outouaraea pour célébrer “l’exploit historique” du 17 mai 2013 “jour où notre peuple a été reconnu par la communauté internationale comme ‘seul propriétaire de son pays’ et ‘seul souverain sur ses ressources naturelles’”.



La soirée ouvrira à 17 heures pour une cérémonie débutant à 18 heures avec une intervention du président du parti, Oscar Temaru, une intervention de Richard Tuheiava, une intervention de Antony Géros et une dernière intervention de Moetai Brotherson.