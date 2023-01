Le Tavini Huiraatira recrute en vue des élections territoriales

Tahiti, le 13 janvier 2023 – Jeudi dernier, le Tavini Huitaara a lancé un appel à candidature. Leur objectif est de constituer leur équipe en vue des prochaines élections territoriales.



Le Tavini Huiraatira a lancé jeudi dernier un appel à la candidature. Oscar Temaru et l’ensemble de son parti incite “toutes personnes de bonne volonté, maohi de souche ou de cœur” à venir constituer l’équipe du front de libération de Polynésie, en vue des prochaines élections territoriales le 16 avril prochain. Dans son communiqué il écrit espérer “transformer l’essai des dernières élections législatives qui, outre le vote sanction à l’encontre du pouvoir autonomiste en place, ont clairement marqué la victoire historique de nos trois candidats indépendantistes”. Les potentiels candidats ont jusqu’au lundi 30 janvier à 12 heures pour transmettre au secrétariat du Tavini leur acte de candidature avec CV et lettre de motivation. Ils devront se présenter dans la section de la commune dans laquelle ils sont inscrits et respecter le jour de l’élection les conditions éligibilité fixées par le code électoral. Parallèlement, pour la même date, les comités communaux du parti devront transmettre leurs propositions de liste de candidats. Ceux qui seront désignés “tête de liste” devront justifier d’une ancienneté d’adhésion au parti d’au moins trois ans.