Le Tapura s'impose aux Tuamotu de l'Ouest

Tahiti, le 30 avril 2023 – Les Tuamotu n'auront pas fait basculer ces élections territoriales. À l'Ouest, le Tapura n'avait que 80 petites voix d'avance sur le Tavini au premier tour. Il en a tout de même 220 de mieux au second. Fakarava reste rouge d'une courte tête. Rangiroa reste bleue d'une courte tête chez la tête de section Tapura, Tahuhu Maraeura… Surprenant résultat d'égalité parfaite Tapura-Tavini à Manihi. Takaroa reste le bastion de A Here ia Porinetia. Et seul Arutua opère une surprenante bascule. Le Tapura y progresse de 230 voix et reprend la commune au Tavini.