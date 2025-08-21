

Le Tapura en tête des versements publics

Tahiti, le 7 septembre 2025 - L’État a fait paraître vendredi au Journal officiel le détail de la répartition de l’aide publique aux partis et groupements politiques pour l’année 2025.



Le montant de l’aide publique aux partis et groupements politiques pour l’année 2025 est partagé en deux fractions égales. La première fraction est répartie en fonction du nombre de suffrages qu'ils ont obtenus lors du dernier renouvellement de l'Assemblée nationale, sous réserve qu'ils aient respecté leurs obligations comptables au titre de l'année 2021. Le montant de cette fraction est minoré pour les formations politiques qui n'ont pas respecté l'obligation de parité des candidatures lors du renouvellement général de l'Assemblée nationale.



La seconde fraction, spécifiquement destinée au financement des partis et groupements politiques représentés au Parlement, est répartie en fonction du nombre de parlementaires ayant déclaré se rattacher à chacun d'entre eux au cours du mois de novembre 2024.



Aussi, plusieurs formations politiques polynésiennes étaient éligibles à ces aides de l’État et en ont copieusement profité.



Le Tavini huiraatira reçoit la somme de 41 625,72 euros (4,9 millions de francs) pour la première fraction de l’aide publique, soit le deuxième plus haut versement pour un parti politique ultramarin derrière “Pour La Réunion”.



Le Tapura récupère quant à lui 24 406,71 euros (2,5 millions de francs). A here ia Porinetia rentre dans les calculs avec 15 062,18 euros (1,8 million de francs) et le Amuitahira’a o te nuna’a ma’ohi empoche 13 925 euros (1,6 million de francs).



Référencé dans le listing de la première fraction, le parti Heiura-Les Verts n’obtient aucun versement.



Enfin, pour la deuxième tanche, le Tapura, avec un député et un sénateur, récupère 74 642 euros (8,9 millions de francs) alors que le Tavini et A here ia Porinetia récupèrent tous les deux la somme de 37 321 euros (4,4 millions de francs).



Avec ces deux versements, le Tapura reste en tête des subventions publiques d’État avec 11,8 millions de francs, devant le Tavini (9,4 millions de francs) et A here ia Porinenitia avec 6,2 millions de francs.



Rédigé par Bertrand PREVOST le Dimanche 7 Septembre 2025 à 16:25 | Lu 327 fois



