Le Tapura demande aux démissionnaires "de rendre leurs sièges"

Tahiti, le 14 septembre 2022 – La démission de Teva Rohfritsch, Nicole Bouteau et Philip Schyle "n'est pas une surprise" a réagi le Tapura huiraatira dans un communiqué, demandant aux trois élus de "rendre leurs sièges à l'assemblée".



"Chronique d’une démission annoncée." C'est l'intitulé du communiqué diffusé mercredi midi par le Tapura huiraatira après l'annonce de la démission de Teva Rohfritsch, Nicole Bouteau et Philip Schyle. "Leur départ, en soi, du Tapura huiraatira n’est pas une surprise. Depuis quelques mois déjà, ils s’étaient placés en marge du parti en ne participant à aucun événement organisé par notre mouvement politique", réagit le parti majoritaire, qui précise que son président a "pris acte" de ces démissions.



Le communiqué insiste sur le fait que le Tapura huiraatira est une "grande famille" fondée sur "la liberté d’expression" et de "désaccord", et ceci "contrairement à d’autres partis". Tout l'objet des récents séminaires de la majorité auxquels les trois désormais ex-élus du parti rouge et blanc n'avaient pas souhaité participer, relève le Tapura. "Face à la demande insistante de certains, au lendemain des élections législatives, d’un remaniement ministériel en profondeur par le limogeage de quelques ministres, le Président Edouard Fritch a proposé sa démission qui a été refusée par la majorité des responsables du parti", rappelle le communiqué qui estime que la posture des démissionnaires va à l'encontre de la "démocratie" qui s'est exprimée au sein du mouvement.



Mais surtout, le communiqué conclut en rappelant aux trois anciens A Ti'a Porinetia élus sur la liste du Tapura en 2018 "l'engagement qu’ils ont pris, par écrit en début de mandat, de rendre leur siège à l’assemblée de la Polynésie française en cas de désaccord avec le parti". Pour finir d'un cinglant : "Nous y sommes !"