Le Tahoeraa remobilise ses troupes

PAPEARI, le 2 février 2019 - Le parti orange a tenu son premier séminaire de l’année ce samedi matin, sur le Motu Ovini à Papeari. Plus de 200 personnes ont répondu à l’appel de leur président, Gaston Flosse. Présidents de fédérations, présidents de sections et les cadres, tous étaient venus pour voir quelle sera la ligne de conduite à suivre en 2019.



Huit mois et demi après les territoriales, le Tahoeraa Huiraatira s’est enfin retrouvé en séminaire, samedi, sur le Motu Ovini à Papeari. Une rencontre qui a rassemblé les cadres du parti, ainsi que les présidents des fédérations et des sections. Ils étaient en tout plus de 200 personnes à avoir répondu à l’appel de leur président, Gaston Flosse. Au centre des intérêts, le bilan des dernières territoriales, les derniers remous au sein du parti, les promesses non-tenues par le président du Pays, Edouard Fritch ou encore les prochaines échéances électorales. Et avant de commencer les débats, la séance a été ouverte avec le discours de Gaston Flosse, qui a duré un peu plus d’1h30.



Les résultats obtenus lors des territoriales ont laissé une trace indélébile dans la mémoire du vieux lion. "Nous avons échoué" , a-t-il déclaré devant l’assemblée. Et comme à l’accoutumée, les critiques envers Edouard Fritch n’ont pas manqué. Le président du Tahoeraa Huiraatira mettait en avant quelques projets non aboutis, comme celui de Hao. Il est également revenu sur les chiffres de l’emploi au fenua. "On peut dire que depuis 2014-2015, seuls 389 emplois ont été créés, alors qu’ils annoncent 1 000 emplois par an. Et puis, vous avez 55 000 Polynésiens au chômage et 55 % des Polynésiens vivent en-dessous du seuil de pauvreté, tout cela est caché. Ils ne parlent pas des 300 emplois, parce que ce serait ridicule, puisqu'ils disent que l’emploi a augmenté de 0,1 %. Le président Fritch avait déclaré qu’il mettra en place une politique transparente et ce n’est pas le cas. C’est l’opacité totale" , indique Gaston Flosse.



PRÉPARER LES PROCHAINES ÉCHÉANCES ÉLECTORALES



Pour le vieux lion, il est temps de se relever et de se projeter sur les prochaines échéances électorales. À commencer par les européennes, prévues le 26 mai 2019. "Ces élections ne sont pas très importantes pour la Polynésie. Dernièrement, on votait par secteur, et la Polynésie faisait partie du Pacifique. C’était bien puisque nous pouvions, à ce moment-là, entrer à Bruxelles. Aujourd’hui, le mode de votation a changé, et il faut être à la remorque d’un parti important. Donc, aucune décision n’a été prise dans cette affaire" , confie Gaston Flosse.



Par contre, pas question pour le parti orange de soutenir la candidature de Marine Le Pen, "parce que nous l’avions soutenue aux Présidentielles, donc, il était normal que son représentant local, Monsieur Minardi fasse voter pour le Tahoeraa Huiraatira en retour. Eh bien, non, il s’est présenté contre nous. Ça ne se fait pas." Gaston Flosse qui assure néanmoins que les instances du parti se réuniront, prochainement pour définir la ligne de conduite pour les européennes.



Autre élection en préparation, les municipales de 2020. Une échéance importante pour le parti orange et Gaston Flosse de rappeler samedi matin à ses membres : "Tous les maires du Tapura viennent du Tahoeraa" . Le plus dur aujourd’hui, pour le vieux lion, sera de trouver les personnes qui ramèneront la confiance auprès des électeurs du parti.



Ce qui est sûr, après les derniers remous au sein du parti, avec le départ notamment d’Angelo Frébault, certains présidents de fédérations se disent perplexes sur les choix futurs du parti. "Comment savoir si ces personnes ne feront pas la même chose ?" , expriment deux d’entre eux.



Pour l’heure, le plus important pour le noyau dur du Tahoeraa Huiraatira est de retrouver l’équilibre au sein du parti et de ses membres, "pour repartir encore plus fort. Nous travaillons pour notre population. Il y a près de 40 000 personnes qui nous ont accordés leurs confiances et on ne peut pas les décevoir à nouveau !" s’exclame une dame de Faa’a.



Etaient également présents à ce séminaire, quelques représentants du Ai’a Api et leur leader Emile Vernaudon, ainsi que Bruno Sandras.