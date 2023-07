Le Tahitian Foil Contest de retour

Tahiti, le 28 juillet 2023 - Après une première édition en 2022, le Tahitian Foil Contest est de retour ce samedi à Taapuna. Jusqu'à quarante athlètes sont attendus avec, au programme, du freestyle et des courses de vitesse sur le lagon de Punaauia.



Les amateurs de sport de glisse ont rendez-vous ce samedi à Taapuna pour la deuxième édition du Tahitian Foil Contest, organisée par Florent Costa et son équipe de l'association Tahitian Foil Club. Jusqu'à quarante athlètes sont attendus sur le lagon de Punaauia. Au programme notamment de la journée, l'épreuve spectaculaire du freestyle. Derrière un bateau, les riders auront deux runs à effectuer, en frontside et en backside, et devront réaliser les manœuvres les plus folles pour espérer décrocher la note de 100 points. “Depuis quelques années, on voit bien que le foil s'est bien installé à Tahiti et à un moment, on s'est dit qu'il fallait bien que l'on propose ce type de compétition”, indique l'organisateur, Florent Costa. “Notre objectif à travers le Tahitian Foil Contest est de montrer le niveau de nos locaux qui est assez extraordinaire en Polynésie.”



De la nouveauté avec le paddle foil



Après les épreuves de freestyle organisées en première partie de journée, les athlètes enchaîneront dans l'après-midi avec des courses de vitesse sur le lagon de Punaauia. D'abord sur des départs lancés avec un jet-ski, chaque rider aura deux runs pour essayer de réaliser le meilleur temps sur le parcours qui sera dévoilé samedi. Et puis les organisateurs ont décidé d'apporter une petite nouveauté à leur événement en proposant également une épreuve de vitesse de paddle foil. Cette fois-ci, les athlètes réaliseront un départ arrêté et devront parcourir le plus rapidement possible le parcours donné. “De belles images en perspectives dans le lagon de Punaauia”, a annoncé l'organisateur. Rendez-vous donc ce samedi sur le site de Orohiti dès 8 heures. Pour les retardataires, l'inscription pour les épreuves sera toujours possible sur place. Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par ⚡TFC⚡ (@tahitianfoilcontest)







Rédigé par Désiré Teivao le Vendredi 28 Juillet 2023 à 08:44 | Lu 265 fois