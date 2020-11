Le Tahiti de Sylvain : De l’enfer au paradis

A la fin de la guerre, Leclerc le garde à ses côtés et le nomme au commissariat à l’information de son cabinet (on dirait aujourd’hui au service presse). A ce titre, le 7 août, il part à bord du Suffren en Indochine. Il sera démobilisé le 12 décembre et il entame alors une série de reportages qui le mèneront à Angkor, Pékin, Shanghai, Saigon, la mer de Corail, Nouméa, Port-Vila, à Wallis, à nouveau en Nouvelle-Calédonie avant de débarquer, le 27 octobre 1946, sur le quai de Papeete, une journée inoubliable pour lui : il découvre en effet “le paradis” et surtout, dans les yeux d’une jeune fille élégante et ravissante, le grand amour ; il s’agit de Jeanine Vidal, née à Papeete, jeune sage femme qui demeurera le grand, le seul, l’unique amour de sa vie. Et quel amour, puisque Jeanine sera celle qui le fera rester à Tahiti, s’y marier et qui deviendra sa muse.



Aux yeux de Sylvain, elle est “la” vahine, incarnation de la grâce, du naturel et de la spontanéité des filles des mers du Sud.

Par chance pour Sylvain, qui comprend tout de même qu’en s’installant à Tahiti, il prend le risque de ne pas être débordé de travail donc de revenus, l’année suivante, en 1947, un radeau fait de troncs de balsa s’échoue à Rairoa. Il s’agit du Kon Tiki à la rencontre duquel vont les autorités françaises qui emmènent avec elles le jeune photographe. Ses photos, son reportage sur le retour à terre, après 101 jours de mer de l’équipage du Kon Tiki feront le tour du monde et lui permettront d’acquérir une indiscutable notoriété à l’international. Le courrier de remerciements de G.W. Churchill, rédacteur-en-chef de la prestigieuse revue Life, ouvre les portes de la presse américaine au jeune photographe.



Désormais, il faudra compter sur Sylvain quand on voudra des images de Tahiti ou quand on viendra en tourner. Sylvain sera dès lors le “Monsieur images” de la Polynésie, qu’il s’agisse de photos ou de films de cinéma. Car Sylvain est aussi à l’aise avec un boîtier argentique qu’avec une caméra, qu’il travaille pour le cinéma où la télévision.