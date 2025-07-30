

Le Tahiti Soul Jazz Festival de retour

Tahiti, le 25 août 2025 - Les 24 et 25 octobre prochains, au Musée de Tahiti et des Îles, le Tahiti Soul Jazz fera son grand retour pour une troisième édition. Un événement qui réunira pour l'occasion un panel d'artistes locaux et internationaux exceptionnel, avec entre autres la participation du Brass Band de la Garde Républicaine, le New Orleans Jazz Orchestra, ou encore la star française André Manoukian. De plus, l'organisation promet des masters class gratuites et ouvertes à tous en compagnie de ces monuments du Jazz.



Il sera de retour pour une troisième édition. Le Tahiti Soul Jazz Festival revient les 24 et 25 octobre prochains, dans les jardins du Musée de Tahiti et des îles, pour un rendez-vous unique. Au programme, du côté des artistes locaux, le Big Band du Conservatoire artistique de Polynésie, le duo de Jazz piano-trombone Caracola, Bruno Demougeot et son quartet, le trompettiste et guitariste Josia, et le groupe Manahune. Un panel d'artistes locaux qui auront l'occasion d'échanger – et peut être performer – avec une délégation étrangère de choix. En effet, ce troisième Tahiti Soul Jazz Festival marque le retour au Fenua du New Orleans Jazz Orchestra, de China Moses – la directrice musicale des événements précédents qui montera cette année sur scène – ou encore du célébrissime pianiste, André Manoukian. Et enfin, la grande surprise de l'événement, le Brass Band de la Garde Républicaine fera le déplacement pour l'occasion !



Du côté de l'organisation, on ne cache pas ses ambitions : “Nous voulons créer un grand festival de Jazz dans le Pacifique Sud car il n'existe rien de tel aujourd'hui”, explique Frédéric Dubuis. “Il n'y a pas de grand festival de Jazz ne serait-ce qu'en Australie. Le festival le plus proche se situe à Monterey, aux États-Unis. Nous sommes convaincus qu'un festival de ce rang peut faire rayonner la Polynésie dans le Pacifique et dans le monde. Comme Marsiac [France, NDLR] le fait aujourd'hui, comme Montreux [Suisse, NDLR] le fait aujourd'hui.” Pour rappel, lors de sa première édition en 2019, le Tahiti Soul Jazz Festival avait réuni près de 3.000 personnes sur trois jours. Lors de la deuxième édition, les trois soirées de concert s’étaient tenues à guichets fermés, là encore avec plus de 3.000 festivaliers.



Mais, outre un casting phénoménal et des soirées uniques en leur genre, l'organisation insiste sur les valeurs de partage de ce festival. Et pour cause : le Tahiti Soul Jazz Festival organise, les 21, 22 et 23 octobre, des masters class ouvertes à tous et gratuites. Des interventions en milieu scolaire sont également prévues à ces dates. Pour Fabien Dinard, directeur du Conservatoire, l'opportunité est unique : “En plus des masters class, il y aura un réel échange artistique. Nous aurons de jeunes étudiants de la Nouvelle Orléans qui vont venir ici et vont être accueillis dans les familles de nos étudiants en filière technologique. (...) C'est très enrichissant pour nos élèves, ils feront des créations ensembles. De notre côté, nous préparons aussi notre départ pour la Nouvelle Orléans. Ce sera très enrichissant également pour notre établissement. Depuis que je suis à la direction, il n'y a jamais eu d'échanges de ce genre.”

Lundi 25 Août 2025 à 16:54




