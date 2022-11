Le Tahiti Ia Ora Beach liquidé, Redcore assure être toujours intéressé

Tahiti, le 18 novembre 2022 – Alors que l'hôtel Tahiti Ia Ora Beach Resort de Punaauia est entièrement liquidé depuis une semaine, le groupe américain Redcore assure être toujours prêt à racheter l'établissement et les deux autres hôtels du Samoan Frédéric Grey à Bora Bora, en reprenant les salariés.



Placé lundi en liquidation judiciaire, l'hôtel Tahiti Ia Ora Beach Resort de Punaauia nourrit toujours les espoirs du groupe américain Redcore. Annoncé comme repreneur potentiel de l'hôtel du Samoan Frédéric Grey depuis le début de l'année, le groupe relativement peu connu sous nos latitudes avait formulé plusieurs offres de reprise au tribunal mixte de commerce de Papeete. Offres qui n'ont finalement jamais été concrétisées. Mercredi, le représentant de Redcore, Niki Vontas, a réagi à la liquidation en assurant qu'il entendait toujours mener à son terme le rachat de l'hôtel.



"Nous sommes maintenant engagés dans cette aventure polynésienne depuis 10 mois. Nous avons identifié ce pays comme l'un des plus précieux investissements de la planète et l'une des dernières frontières écologiques et naturelles", assure le patron de Redcore, depuis l'Afrique du Sud, dans un communiqué adressé à Tahiti Infos. "Les difficultés juridiques et nos enquêtes ont retardé notre diligence raisonnable jusqu'à fin août, date à laquelle nous avons dû faire face aux défis juridiques auxquels sont confrontées les entreprises. À ce moment-là, nous avons aussi eu la chance de rencontrer les employés et les syndicats et cela a ancré notre résolution de poursuivre la transaction jusqu'au bout et coûte que coûte."



Niki Vontas affirme que son entreprise "s'engage à mener à bien cette transaction jusqu'au bout afin de recréer ces anciens hôtels et de protéger et enrichir la vie et les moyens de subsistance de toutes les personnes impliquées". Et il assure à ce titre avoir "accès au capital financier et intellectuel nécessaire pour acheter, rénover et agrandir les trois hôtels". Les trois établissements hôteliers en question étant ceux de Punaauia et les deux derniers hôtels de Frédéric Grey à Bora Bora : le Sofitel Private Island et le Sofitel Marara Beach. Des hôtels également en redressement judiciaire jusqu'en février prochain, avec de fortes probabilités de liquidation à cette échéance. En effet, si les trois établissements hôteliers sont toujours fermés, la position du tribunal de commerce sur leur maintien en redressement judiciaire semble avoir évolué depuis que les salaires des employés ne sont plus payés.



D'autres repreneurs en lice



Pour ce qui est de l'ancien Méridien de Punaauia, la phase de liquidation a été enclenchée et doit passer à court terme par le licenciement des salariés. Les deux milliards de Fcfp de dettes accumulées dans le passif de la société sont aujourd'hui liquidées et les potentiels repreneurs, comme Redcore, devront se manifester dans le cadre de cette liquidation en réembauchant éventuellement les salariés. La question du foncier, appartenant toujours à la Polynésie française, fait également partie des particularités du dossier. Mais selon nos informations, d'autres repreneurs ont également fait part d'un intérêt pour l'hôtel de Punaauia ou pour ceux de Bora Bora. En plus du groupe Redcore, les noms de la compagnie Windstar Cruise, propriétaire du Wind Spirit, du Groupe City ou de l'homme d'affaires Dominique Auroy ont déjà été évoqués autour des audiences du tribunal de commerce concernant ces trois hôtels de Frédéric Grey.