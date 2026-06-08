

Le Tahiti Beach Soccer Tour 2026 est lancé

Tahiti, le 29 juin 2026 - Le centre technique du football à Pater a accueilli vendredi soir la première journée du Tahiti Beach Soccer Tour 2026. Huit clubs entament la compétition dont Lai Woa, le champion en titre. Ça s’annonce très ouvert pour l’obtention du titre cette saison avec plusieurs candidats au sacre.



Les clubs de beach soccer attendaient avec impatience l’ouverture du Tahiti Beach Soccer Tour. Cela faisait en effet dix mois qu’ils n’avaient plus disputé de compétition officielle depuis la clôture du précédent championnat, fin août 2025.



Même si tous préparent l’événement depuis plusieurs semaines, c’est bien la compétition qui va être le révélateur des forces en présence. Michel Souché, le président de Green Warrior, l’un des plus anciens clubs de beach en activité, le confirme : “Chaque année, on est présent au championnat. On a démarré sur Papara et Mataiea avec des jeunes de quartier mais au fil des ans, entre les départs et les arrivées et en fonction du domicile des joueurs, on s’est rapproché de Papeete. J’ai aussi des joueurs de Mahina et j’en ai même de Moorea. C’est quand même compliqué de réunir tout le monde pour les entraînements. Mais on est prêt, les joueurs se connaissent bien car ce sont des fidèles du club de longue date mais on va pouvoir mieux se situer ce soir (vendredi, au premier jour de la compétition, NDLR)”.



Green Warrior a débuté par une défaite vendredi soir, mais sur un score serré (6-5) et face à Lai Woa, le champion en titre. Une défaite n’est pas trop pénalisante puisque les huit équipes en lice sont réparties en deux poules de quatre et disputeront les quarts de finale selon le schéma 1A/4B, 2A/3B, 3A/2B, 4A/1B. Mais il vaut mieux plutôt réussir la phase qualificative du championnat pour se mettre en confiance et, a priori, se ménager un quart de finale plus abordable. Demi-finales et finale seront ensuite programmées fin juillet.

Préparation et détection pour les Tiki Toa



Au titre de la poule A et outre la victoire de Lai Woa face à Green Warrior, Real OPT a battu Tenaho 8-6. Notons que Raimana Li Fung Kuee, l’actuel entraîneur-sélectionneur de la sélection tahitienne de beach soccer, évolue au sein de Real OPT tout comme Teva Zaveroni, son prédécesseur à la tête des Tiki Toa. En poule B, Tikitama, qui ne réunit plus exclusivement des Tiki Toa comme par le passé, a pris un bon départ en battant (2-1) Tereone, le vice-champion 2025. Red Z, l’équipe de Central Sport, a également bien débuté en dominant (5-3) Arue.



Le niveau de jeu global, vendredi soir, a démontré que le beach soccer tahitien était toujours compétitif. Il est vrai que les joueurs de la présélection de Tahiti sont disséminés dans plusieurs clubs, ce qui équilibre les forces en présence. Cette présélection a débuté sa préparation pour les éliminatoires de la zone Océanie, qualificatifs à la Coupe du monde 2027, il y a deux mois sous la direction de Raimana Li Fung Kuee. Tahiti accueillera les éliminatoires en octobre ou novembre prochains. Mais la présélection n’est pas figée, comme le souligne Naea Bennett, le directeur technique de la Fédération tahitienne de football et responsable du Tahiti Beach Soccer Tour : “Le Championnat va servir à la préparation des Tiki Toa mais il va aussi servir de détection si des joueurs se mettent en valeur et ont le potentiel pour intégrer la sélection. Mais c’est aussi l’occasion pour les clubs de beach soccer qui sont bien structurés, qui sont présents tous les ans et dont les joueurs attendent l’événement de se lâcher en compétition. J’ai vu la composition des équipes et les joueurs de qualité et expérimentés sont répartis dans plusieurs équipes et ça promet un championnat relevé et très disputé.”



La deuxième journée, programmée vendredi prochain, opposera Tenaho à Lai Woa (18 heures) et Green Warrior à Real OPT (20 heures) au titre de la poule A. Les affiches de la poule B confronteront Tikitama à Red Z (17 heures) et Arue à Tereone (19 heures).



Patrice Bastian





Rédigé par Patrice Bastian le Lundi 29 Juin 2026 à 17:27 | Lu 248 fois



