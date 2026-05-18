

Le Taatira no te hau se renforce avec Teave Chaumette et Temaire Chavey

Le Taatiraa No Te Hau renforce ses rangs et prépare les prochaines échéances électorales. Près de 90 militants, sympathisants et responsables du TNTH se sont réunis samedi dernier au Fare Potee de la mairie de Papeete à l’occasion de l’Assemblée générale ordinaire du mouvement présidé par Lionel Lao.





Cette rencontre a permis de dresser le bilan des dernières élections communales, d’échanger sur les échéances électorales à venir et de définir les axes de mobilisation du parti pour les mois à venir.



Moment fort de cette assemblée, la présentation officielle des quatorze élus communaux du TNTH répartis sur l’ile de Tahiti. Chacun a présenté les responsabilités et délégations qui lui ont été confiées au sein de sa commune, illustrant l’implantation croissante du mouvement dans la vie publique locale et son engagement au service de la population.



L’Assemblée a également été marquée par deux annonces politiques importantes. Teave Chaumette, 8e adjointe au maire, mais aussi représentante à l’assemblée de la Polynésie française a annoncé officiellement son adhésion au Taatiraa No Te Hau. Autre renfort significatif : Temaire Chavey, candidate aux dernières élections municipales de Moorea, qui avait recueilli 886 voix soit près de 9% des suffrages exprimés.



Le Taatiraa No Te Hau se félicite de ces nouvelles adhésions et poursuit son travail de proximité afin de préparer sereinement les prochaines échéances électorales, dans un esprit de rassemblement, de responsabilité et d’action au service de la Polynésie française.

Rédigé par Bertrand PREVOST le Mardi 16 Juin 2026 à 14:04 | Lu 900 fois



