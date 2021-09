Le Swac, solution pertinente au fenua

Tahiti, le 13 septembre 2021 - Cinq solutions polynésiennes figurent parmi les seize projets sélectionnés pour la finale du concours Tech4Islands 2021. C'est le cas du Sea Water Air Conditionnal (Swac) développé par l’entreprise Pacific Beachcomber. Ce système de climatisation à l’eau de mer permet d’économiser jusqu'à 90% d’énergie froide par rapport à un système classique.



L’entreprise Pacific Beachcomber a installé deux Swac (Sea Water Air Conditionnal) dans deux de ses hôtels : à l’InterContinental Bora Bora Resort Thalasso Spa en 2006 et au Brando en 2014. Le Swac est un système de climatisation à l’eau de mer utilisant la température des profondeurs de l’océan pour refroidir un bâtiment. Territoire insulaire, la Polynésie française est un lieu idéal pour le déploiement de cette technologie, alors que la climatisation représente près de 30% de la consommation électrique au fenua.



Les tuyaux des Swac doivent parcourir une distance importante pour puiser de l’eau de mer à 4 ou 5 degrés. 2,5 kilomètres, pour celui du Brando, 1,8 kilomètre pour le Thalasso. “On travaille jusqu’à 900 mètres de profondeur. Donc il y a toute une approche géologique en amont. Il faut identifier le lieu idéal et le passage le plus favorable. Ça c’est vraiment le gros du travail. Le grand principe du Swac c’est d’amener une eau entre 4,5 et 5,5 degrés, là faire passer dans des échangeurs où elle repart à environ 7 degrés. Ça permet à la boucle d’eau glacée de partir à 7 degrés pour revenir entre 12 et 14 degrés”, explique Bruno Chevallereau, responsable de projet chez Tahiti Beachcomber SA (TBSA).



Un investissement lourd…



Solution très écologique, le Swac représente un investissement important. “Ce n’est pas une solution que pourra s'offrir tout le monde. Prenons l’exemple du Brando où l’installation d’un Swac s’imposait. C’est un site isolé. Il nous faudrait produire au moins deux fois plus d’électricité si on devait être sur des systèmes conventionnels”.



Niveau dépenses, il faut compter environ 700 millions de Fcfp pour le Thalasso et 1,5 milliard pour The Brando. “Car on se retrouve au Brando avec toute une partie terrestre qu’il faut franchir. Entre le local et le récif, il y avait 800 mètres alors qu'au Thalasso il n’y avait que 100 mètres”. Si le système coûte relativement cher à mettre en place, “c’est la simplicité de cette installation une fois qu’elle est en place qui est à saluer” pour Bruno Chevallereau. “Tetiaroa, c’était une évidence parce que le kilowatt là-bas est trois fois plus cher qu’à Tahiti. Toutes nos installations là-bas sont très peu énergivores. C’est le bienfait de ce Swac. Une économie d’énergie considérable et un confort froid qu’on ne se paierait pas forcément avec des systèmes conventionnels”.