Le Super Tauati et le feu d'artifice de Punaauia annulés

Tahiti, le 13 juillet 2022 – En raison de la forte houle qui sévit actuellement sur l'ensemble de la Polynésie française, la mairie de Punaauia annonce l'annulation du Super Tauati ainsi que de son feu d'artifice, jeudi.



La mairie de Punaauia a annoncé ce mercredi matin l'annulation de plusieurs de ses festivités, prévues ce jeudi 14 juillet, en raison de la forte houle qui sévit sur l'ensemble de la Polynésie française. Les courses de va'a du Super Tauati ainsi que le feu d'artifice qui devait être tiré depuis le lagon sont annulés. En revanche, le concert gratuit de Ohotu et Nohorai est maintenu.



La mairie de Punaauia rappelle que la baignade est interdite sur l'ensemble du littoral et que la circulation maritime et les activités nautiques sont interdites pour les navires de moins de 24 mètres. Sur la commune, les sites de Toaroto (PK 15), Vaiava (PK 18) et Mahana Park sont fermés jusqu'à la fin de l'alerte. Les îles du Vent, entre autres, sont actuellement placées en vigilance rouge.

Rédigé par Anne-Laure Guffroy le Mercredi 13 Juillet 2022 à 10:51 | Lu 605 fois