Le Super 'Aito reporté en raison de la forte houle

Tahiti, le 1er septembre 2023 – La société Te 'Aito Events a annoncé ce vendredi le report de la course du Super 'Aito, dont le départ devait être donné ce samedi à Papeari. Les organisateurs suivent les recommandations du haut-commissariat qui préconise d'annuler les sorties en mer et la pratique des activités nautiques en raison de l'épisode de forte houle de sud ouest.



La course tant décriée du Super 'Aito ne se tiendra finalement pas ce samedi à Papeari. Ce vendredi la société Te 'Aito Events, organisatrice de l'événement, a en effet annoncé le report de la mythique course de va'a hō'ē en raison de la forte houle de sud-ouest qui s'abat depuis ce vendredi sur les Îles du Vent. Par ailleurs, dans un communiqué diffusé ce vendredi le haut-commissariat recommandait d'annuler et de reporter les sorties en mer ainsi que la pratique des loisirs nautiques.



Aucune date n'a pour le moment été communiquée par l'organisation.