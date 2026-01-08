

Le Sri Lanka requiert l'aide de la Chine pour réparer les dégâts du cyclone Ditwah

Colombo, Sri Lanka | AFP | lundi 12/01/2026 - Le Sri Lanka a sollicité l'aide financière de la Chine pour la reconstruction de ses infrastructures détruites en novembre par le cyclone Ditwah, qui a causé au moins 641 morts, a annoncé lundi son ministre des Affaires étrangères.



"J'ai requis l'assistance du gouvernement chinois en matière d'infrastructures, notamment pour la reconstruction des routes, voies ferrées et ponts qui ont été touchés", a écrit Vijitha Herath après une rencontre avec son homologue Wang Yi, de passage dans la capitale Colombo.



Le chef de la diplomatie chinoise l'a "assuré de son intervention personnelle" en la matière, a ajouté le ministre srilankais dans un communiqué.



Le passage du cyclone Ditwah en novembre a causé des inondations et des glissements de terrain meurtriers qui ont fait 2,3 millions de sinistrés au Sri Lanka, plus de 10% de sa population totale, notamment dans le centre de l'île.



La Banque mondiale a estimé à au moins 4,1 milliards de dollars le coûts des destructions causées aux infrastructures, aux bâtiments et à l'agriculture.



Le mois dernier, l'Inde, grand rival de la Chine en Asie, s'est engagée à fournir une aide de 450 millions de dollars au Sri Lanka, pour l'essentiel sous forme de prêt.

le Lundi 12 Janvier 2026 à 04:21 | Lu 105 fois





