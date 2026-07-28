

Le Salon du tourisme revient avec près de 300 exposants

Tahiti, le 27 août 2026 - Le Tere ’Āi’a reprend ses quartiers au parc expo de Mama’o du 4 au 6 septembre. Pour sa 37e édition, le Salon du tourisme réunira 296 exposants et proposera près de 170 offres spéciales pour voyager au Fenua. Parmi les nouveautés, le lancement d’une aide de 4 000 francs par personne qui permettra aux résidents de réduire le coût d’un séjour dans 14 îles desservies dans le cadre de la délégation de service public aérienne.





Trois jours pour choisir sa prochaine escapade dans les îles. Le Salon du tourisme ouvrira vendredi 4 septembre au parc expo de Mama’o avec une offre encore un peu plus étoffée que l’an dernier. Tahiti Tourisme annonce 296 exposants, contre 290 lors de l’édition de septembre 2025, soit une progression de 2,1 %. Hébergements, compagnies aériennes et maritimes, activités, agences de voyages, restauration ou encore artisanat seront représentés.



Seize professionnels participeront pour la première fois au rendez-vous. Ils viennent notamment de Bora Bora, Maupiti, Moorea, Tahiti, Ua Pou, Ua Huka, Fakarava et Raivavae. Une façon d’élargir encore l’éventail des destinations proposées aux résidents, qui constituent la cible de ce rendez-vous consacré au tourisme intérieur.



Près de 170 offres spéciales doivent être mises en ligne dès ce vendredi 28 août afin de permettre aux visiteurs de préparer leurs achats avant même l’ouverture des portes. Les réservations d’hébergements et d’activités ne pourront toutefois être effectuées qu’à compter du 4 septembre auprès des exposants, tandis que les billets d’avion devront être validés directement sur les stands des compagnies partenaires.



Après le record, un début d’année en retrait



Le rendez-vous intervient alors que le secteur sort d’une année 2025 historique. Selon le dernier bilan annuel publié par l’Institut de la statistique, la Polynésie française a accueilli 281 227 touristes l’an dernier, soit une progression de 6,6 % et un niveau jamais atteint jusque-là. Le chiffre d’affaires des entreprises touristiques a parallèlement progressé de 5,3 %, à 217 milliards de francs.



Le début de l’année 2026 a cependant marqué un coup de frein. Sur les quatre premiers mois, les arrivées touristiques ont reculé de 5,6 % par rapport à la même période de 2025, avec notamment un marché nord-américain en retrait. En avril, 24 117 touristes ont été accueillis, soit 3,9 % de moins qu’un an auparavant.



Un contexte qui donne aussi tout son sens aux efforts consacrés au marché local. Cette année, Tahiti Tourisme met notamment l’accent sur des îles moins fréquentées avec le lancement de Tīteti Nātira'a Turu, une nouvelle aide de 4 000 francs par personne et par séjour pour les résidents réservant auprès d’un hébergement participant dans l’une des 14 destinations desservies dans le cadre de la délégation de service public aérienne. Le dispositif sera proposé à l’occasion du Salon (voir encadré).



Au-delà des bonnes affaires, le Salon conservera sa formule habituelle avec des animations culturelles et musicales, des démonstrations artisanales et culinaires et des danses traditionnelles. Ateliers autour du tourisme durable, réalité augmentée, espace photo et garderie sont également annoncés. Un jeu-concours permettra enfin à neuf participants de remporter chacun deux billets aller-retour vers les îles avec Air Tahiti ou Air Moana.

4 000 francs d’aide pour partir dans 14 îles Baptisé Tīteti Nātira'a Turu, le dispositif permettra de bénéficier d’une réduction de 4 000 francs par personne et par séjour pour une réservation auprès d’un hébergement participant dans l’une des 14 îles concernées par la délégation de service public (DSP) aérienne et représentées au Salon. Pour une famille de quatre personnes, l’économie peut donc atteindre 16 000 francs.



Sont concernées Ahe, Anaa, Arutua, Kauehi, Makemo, Manihi, Mataiva et Niau aux Tuamotu, Mangareva aux Gambier, Ua Pou et Ua Huka aux Marquises, ainsi que Tubuai, Raivavae et Rimatara aux Australes.



Pour en profiter, il faudra réserver auprès d’un hébergement participant et acheter ses billets d’avion. Les pré-réservations Air Tahiti ouvriront dès le 31 août, mais le séjour devra être finalisé au Salon pour bénéficier de la réduction.

18 billets d’avion à gagner



Comme à chaque édition, le Salon sera aussi l’occasion de tenter de repartir avec son prochain voyage en poche. Un jeu-concours gratuit sera proposé pendant les trois jours avec le soutien d’Air Tahiti et d’Air Moana. Neuf gagnants seront tirés au sort et chacun remportera un aller-retour pour deux personnes vers les îles, soit 18 billets d’avion au total.



Pour participer, il suffira de s’inscrire sur les tablettes mises à disposition sur le stand de Tahiti Tourisme. Le tirage au sort est prévu dimanche 6 septembre à 15 h 30, une demi-heure avant la fermeture du Salon.

En pratique



La 37e édition du Salon du tourisme – Tere ’Āi’a se déroulera du vendredi 4 au dimanche 6 septembre au parc expo de Mama’o.



Horaires : vendredi de 9 à 18 heures, samedi de 8 à 17 heures et dimanche de 8 à 16 heures.



Avant le Salon : près de 170 offres spéciales seront consultables dès ce vendredi 28 août afin de permettre aux visiteurs de préparer leur venue et de repérer les bons plans. Les réservations auprès des exposants ouvriront, elles, le vendredi 4 septembre.



Sur place : au-delà des 296 exposants, des animations culturelles et musicales rythmeront les trois journées, avec des prestations de danses traditionnelles et des démonstrations artisanales et culinaires. Des ateliers de sensibilisation au tourisme

Rédigé par D'après communiqué le Jeudi 27 Août 2026 à 16:25 | Lu 369 fois



