Le Salon du livre maintenu en 100% numérique

Après l'annonce jeudi de l'interdiction des foires et salons en raison de la situation sanitaire, les organisateurs du Salon du livre ont fait le choix ce week-end de maintenir l'événement et de "basculer en Salon 100% numérique". La 20édition du Salon du livre se déroulera du 12 au 15 novembre sur le site www.lireenpolynesie.fr où tous les éditeurs et auteurs polynésiens, ainsi que tous les e-invités seront présents sur plateformes numériques en conférences Zoom, en live ou en replays. Des invités de métropole, d'Australie, du Brésil, de Samoa, de Nouvelle-Calédonie, de Nouvelle-Zélande ou de Los Angeles qui pourront échanger avec le public par visio-conférence ou modules vidéo.Et pour ceux qui aiment flâner dans les travées du Salon du livre pour dénicher les dernières nouveautés, les rééditions ou simplement remplir leurs bibliothèques, un système de vente en ligne "Vos livres chez vous en un clic" sera également déployé sur la plateforme www.lireenpolynesie.fr . Une plateforme de vente avec paiement en ligne et possibilité de livraison à domicile ou de récupération en "drive" à la Maison de la culture.Le concours de nouvelles est lui aussi maintenu. Vous pouvez toujours continuer à voter en ligne sur www.tahiti-infos.com parmi les 15 nouvelles en lice sur le thème des "20 ans". Les lauréats du concours, là aussi, seront connus pendant l'organisation du Salon du livre 100% numérique.