

Le Salon des jeunes artisans créateurs revient

Tahiti, le 25 août 2025 - Le Service de l’artisanat traditionnel organise la quatrième édition du Salon des jeunes artisans créateurs, qui se tiendra du 3 au 6 septembre 2025 au Hilton Hôtel Tahiti de Faa’a. Cette nouvelle édition mettra en valeur 21 jeunes artisans créateurs répartis en quatre catégories : étoffe ; sculpture/gravure ; bijouterie traditionnelle ; et vannerie.





Un nouvel événement dédié à la création et à l’inspiration des jeunes créateurs locaux. Le Salon des jeunes artisans revient pour sa quatrième édition du 3 au 6 septembre prochains. Ce rendez-vous regroupera également des artisans experts et parrains de l'événement, des invités māori de la New Zealand Māori Arts & Crafts Institute (NZMACI), et des élèves du Centre des métiers d’art (CMA) et de la licence DN MADE “Fibres et textiles, Héritages polynésiens” de l’enseignement supérieur du Lycée Samuel Raapoto.



L’objectif de ce salon, organisé depuis 2019, est avant tout de mettre en lumière les talents émergents du secteur, de valoriser l’image de l’artisanat traditionnel auprès de la jeunesse polynésienne et de dynamiser le secteur, tout en encourageant la transmission des savoir-faire traditionnels.



Cette année, ce sont 21 artisans qui ont été retenus, répartis dans quatre catégories : Sculpture et gravure ; bijouterie traditionnelle ; étoffe ; et vannerie. Parmi eux, cinq artisans viennent de Fatu Hiva, Raiatea, Rimatara et Rurutu.



Pour cette quatrième édition, quatre artisans traditionnels reconnus parrainent l’événement. Rava Ray, artisane experte et formatrice en tīfaifai, Ishido Kato, artisane de Rimatara spécialisée en vannerie, Teva Faaura, formateur spécialisé en bijouterie d’art et Pierre Kaiha, artisan de Ua Pou spécialisé en sculpture-gravure.



Ces professionnels auront pour mission de conseiller les jeunes et d’apporter leur regard d’expert tout au long du salon. Ils feront également partie du jury qui notera les œuvres des participants et proposeront des ateliers techniques aux exposants ainsi que des masterclass aux lauréats du concours de création.



En effet, les 21 créateurs sélectionnés ont disposé d’un mois pour réaliser une œuvre sur le thème Réinventer la tradition. Le jury notera les créations des exposants selon une liste de critères définis, afin de récompenser les œuvres qui allieront tradition polynésienne, innovation et modernité.



Les artisans devront présenter leurs œuvres au jury dont la note composera 80% de la note finale. Le vote du public pourra se faire auprès des hôtesses sur des tablettes et comptera pour 20%.

Rédigé par Bertrand PREVOST le Lundi 25 Août 2025 à 18:56 | Lu 560 fois



