

Le Salon de la rentrée ouvre ses portes jeudi à Mama'o

Tahiti, le 5 août 2026 - Le Salon de la rentrée de DB Tahiti ouvre ses portes ce jeudi 6 août au parc expo de Mama'o. Jusqu'au dimanche 9 août, de 8 h 30 à 17 h 30, il réunira 157 exposants, contre 130 l'an dernier.



Le site de Mama'o a l'habitude d'accueillir les salons. À quelques jours de la rentrée scolaire, prévue le mardi 11 août en Polynésie française, les visiteurs du Salon de la rentrée, qui s’ouvre ce jeudi au parc expo, pourront profiter d'opportunités de shopping et de bons plans pour bien s'équiper. Multimédia, mobilier, textile, accessoires, beauté et bien-être seront au rendez-vous, tout comme un food court pour la restauration.



Le salon fera aussi la part belle au sport et aux loisirs. Démonstrations, initiations, loisirs créatifs, jeux et ateliers rythmeront les quatre jours de l'événement. Dans le pavillon dédié, clubs, fédérations et associations présenteront leurs activités et prendront les inscriptions pour la rentrée.



Le salon accueille cette année 157 exposants. Parmi les nouveaux figurent notamment Marine Marcus, qui présentera ses œuvres originales, Tahiti Miti Tours & Scuba Cool pour préparer ses prochaines sorties en mer ou ses plongées, KE'A Jiu Jitsu pour découvrir cette discipline, ainsi que Diffusion Pédagogique de Polynésie, qui proposera livres, fournitures et outils pédagogiques pour bien préparer la rentrée.



Art, évasion, sport, éducation… il y en aura une nouvelle fois pour toutes les passions. Et l'organisation promet encore quelques surprises, avec de nouveaux exposants dévoilés chaque jour.



Ce salon est également une excellente opportunité pour s’inscrire en avance aux cours, ateliers ou abonnements annuels. C’est l’occasion de comparer les offres, de poser vos questions aux professionnels et de trouver la formule adaptée à vos envies et à votre emploi du temps.



Le Salon de la rentrée existe depuis une vingtaine d’années. Il est très attendu des habitants de Tahiti comme des exposants.

Rédigé par Violaine Broquet le Mercredi 5 Août 2026 à 14:44 | Lu 241 fois



