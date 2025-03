Le Salon de l’Habitat du 6 au 9 mars à Mama’o

Tahiti, le 5 mars - Du 6 au 9 mars, le Salon de l’Habitat investit le Parc Expo de Mama’o, réunissant experts et professionnels du secteur.



La 21ᵉ édition du Salon de l’Habitat ouvre ses portes du 6 au 9 mars au Parc Expo de Mama’o. Pendant trois jours, les professionnels de l’habitat et de l’aménagement seront au rendez-vous pour conseiller les visiteurs et proposer des offres spéciales. Un événement incontournable pour ceux qui portent un projet de construction, d’investissement ou de rénovation. Au programme : conférences, ateliers et animations rythmeront cette édition, offrant un panorama complet des tendances et innovations du secteur.

Rédigé par La rédaction le Mercredi 5 Mars 2025 à 10:13 | Lu 106 fois