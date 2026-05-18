

Le SNPDEN apporte son soutien aux chefs d’établissement en burn-out

Tahiti, le 17 juin 2026 - Le syndicat national des personnels de direction de l’Éducation nationale (SNPDEN) en Polynésie réagit à la situation concernant la direction du lycée Taiarapu Nui. Dans un communiqué, il apporte son soutien aux chefs d’établissement en arrêt pour épuisement et mal-être professionnel, et en appelle à “une prise de conscience urgente pour préserver l’équilibre des équipes éducatives”.





Dans un communiqué adressé ce mercredi après-midi aux médias et à la communauté éducative, le syndicat national des personnels de direction de l’Éducation nationale (SNPDEN) en Polynésie réagit



Le syndicat majoritaire “informe, avec prudence et dans le respect de la vie privée, que Monsieur Jérôme Le Guillou, chef d’établissement du lycée Taiarapu Nui de Taravao, est en arrêt pour épuisement professionnel aigu – une situation révélatrice des charges de travail et de la complexité des relations avec l’ensemble des interlocuteurs de l’établissement”. Chiffres récents à l’appui, il est rappelé que “les données nationales confirment une recrudescence du burn-out, de la dépression et des ruptures professionnelles chez les personnels de direction” : 40 % ont connu un épisode de burn-out, 15 % sont en arrêt chaque année pour épuisement et les tentatives de suicide sont trois à cinq fois plus fréquentes qu’au sein de la population générale. En parallèle, la charge administrative est en hausse de 30 % depuis 2018 et le sentiment d’isolement concerne 70 % des personnels de direction. Des constats “partagés au niveau national comme territorial”.

Dans un communiqué adressé ce mercredi après-midi aux médias et à la communauté éducative, le syndicat national des personnels de direction de l’Éducation nationale (SNPDEN) en Polynésie réagit à la situation au lycée Taiarapu Nui, où le proviseur et ses deux adjoints sont en arrêt maladie pour plusieurs semaines. Il apporte son “soutien” aux chefs d’établissement en arrêt pour épuisement et mal-être professionnel.Le syndicat majoritaire “informe, avec prudence et dans le respect de la vie privée, que Monsieur Jérôme Le Guillou, chef d’établissement du lycée Taiarapu Nui de Taravao, est en arrêt pour épuisement professionnel aigu – une situation révélatrice des charges de travail et de la complexité des relations avec l’ensemble des interlocuteurs de l’établissement”. Chiffres récents à l’appui, il est rappelé que “les données nationales confirment une recrudescence du burn-out, de la dépression et des ruptures professionnelles chez les personnels de direction” : 40 % ont connu un épisode de burn-out, 15 % sont en arrêt chaque année pour épuisement et les tentatives de suicide sont trois à cinq fois plus fréquentes qu’au sein de la population générale. En parallèle, la charge administrative est en hausse de 30 % depuis 2018 et le sentiment d’isolement concerne 70 % des personnels de direction. Des constats “partagés au niveau national comme territorial”.

​“Une prise de conscience urgente”

“Notre collègue bénéficie d’un accompagnement adapté et d’un suivi attentif. L'ensemble des personnels de direction, marqués par cet événement, lui expriment leur soutien sans réserve et appellent à une prise de conscience collective : leur engagement au service de l’école ne doit pas se faire au prix de leur santé”, poursuit le syndicat, qui en appelle à “une prise de conscience urgente pour préserver l’équilibre des équipes éducatives”. Il estime notamment que les institutions “ont le devoir de les soutenir, de les écouter et de les accompagner”.



Tandis qu’un audit du ministère de l’Éducation vient de débuter auprès des membres du personnel de Taiarapu Nui souhaitant s’exprimer sur l’ambiance de travail au sein de l’établissement, le SNPDEN “invite chacun à faire preuve de discrétion et de bienveillance”. “Sans stigmatisation, ni recherche de responsabilités individuelles, il s’agit de travailler ensemble à l’amélioration des conditions de travail pour tous, dans l’intérêt des élèves, des familles et des personnels.” Une communication complémentaire est envisagée “si nécessaire” pour le suivi de la situation.



Rédigé par D'après communiqué le Mercredi 17 Juin 2026 à 18:12 | Lu 160 fois



