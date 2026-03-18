

Le RimaP-P poursuit ses hommages

Tahiti, le 7 avril 2026 - Les défis commémorant les 80 ans du retour des Tamari’i volontaires se poursuivent à Tahiti.





Pour commémorer le 80e anniversaire du retour des Tamari’i volontaires en Polynésie, ces jeunes Tahitiens engagés pour défendre la France durant la Seconde Guerre mondiale, le régiment d’Infanterie de Marine du Pacifique – Polynésie (RimaP-P) organise une série de défis sportifs : 587 km de marche en montagne, 300 km de course à pied, 300 km de va’a, 300 km de natation, et enfin, 300 répétitions du parcours du combattant.



Le dernier défi s’est tenu ce mardi à la caserne Broche, à Arue. L’épreuve consistait à réaliser 300 répétitions du parcours du combattant par équipe de six, avec tout le matériel (armement, brancard, caisse à munitions...). L’ensemble des armées, services et directions des forces armées de Polynésie française (FAPF) étaient présentes et ont participé à ce défi.



À la fois sportif et commémoratif, ce défi est pour les FAPF une nouvelle opportunité de rendre hommage à l’engagement historique des Tamari’i volontaires, tout en mettant en avant les valeurs du dépassement de soi, du goût de l’effort et de l’esprit de corps.



“On a commencé le 21 octobre avec le premier défi qui était un défi de natation. Ensuite on a enchaîné sur un défi de marche en montagne, de va’a et de course cross”, explique le colonel François Reynaud, chef de corps du RimaP-Polynésie. “Ce matin, nous faisons ce défi pour rendre hommages aux 300 Tahitiens qui sont partis de 1941 à 1946.”



Ces commémorations qui s’étalent sur plusieurs mois sont une façon pour les FAPF de revenir sur l’engagement de ces jeunes avec cinq défis représentant les cinq années d’engagement et 300 kilomètres pour les 300 engagés volontaires qui ont pris part aux combats.

“On ne les oublie pas” “C'est important parce qu'il y a 80 ans, ils ont redonné à Bir Hakeim en mai-juin 1942, la première grande victoire française sur les forces de l'Axe. Et ils ont combattu quasiment jusqu'en avril 1945 jusqu'à la fin de la guerre”, poursuit le chef de corps. “C’est pour commémorer les valeurs qu'ils ont portées, (…) c'est une manière de leur rendre hommage et puis de rappeler également à leurs familles, qui sont encore très présentes sur le Fenua, qu'on ne les oublie pas.”



Ces commémorations se concluront entre le 5 et le 9 mai prochain. C’est le 5 mai 1946 que le navire Sagittaire, ramenait les combattants au Fenua. Les mardi 5 et mercredi 6 mai, soit au Parc Paofai, soit à la mairie de Pirae, un spectacle mémoriel sera organisé avec des films d'époque, des chants, et des expositions. Des panneaux seront aussi installés sur les grilles de la présidence.



Enfin le 9 mai, sur le camp de la caserne Broche de Arue, une journée portes ouvertes est planifiée. Ce sera une première depuis 15 ans.

Rédigé par Bertrand PREVOST le Mardi 7 Avril 2026 à 17:16 | Lu 387 fois



