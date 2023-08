Le Raid Vittel en route pour sa 17e édition

Tahiti, le 14 août 2023 - Il rassemble chaque année les adeptes de course à pied et de grand air, le Raid Vittel Tahiti revient en force pour une 17e édition, le 27 août prochain. Une journée d'évasion sportive dans la vallée de la Papeno’o, organisée par l'association sportive Courir en Polynésie (ASCEP). Et cette année, l'événement profite de l'occasion pour lancer en parallèle son 4e CaniCross Royal Canin.



La course en est déjà à sa 17e édition, le Raid Vittel Tahiti continue d'attirer amateurs et passionnés de course en montagne. Et cette année, l'organisation proposera aux coureurs trois parcours afin de répondre à un public plus large : un trail “élite” de 25 kilomètres 500 D+, ouvert aux participants de la catégorie juniors (18 ans) à masters. Un autre trail “découverte” de 12 kilomètres 100 D+, ouvert quant à lui à partir de la catégorie cadets (16 ans). Et enfin, une marche familiale, non chronométrée, de 8 kilomètres sur un parcours accessible à tous. Pour cette dernière, toute personne âgée de moins de 14 ans sera sous l'entière responsabilité des parents.



En termes de matériel, l'organisation s'engage à fournir pour les coureurs du 12 et du 25 kilomètres un dossard, remis sur place dès 6 heures, un maillot et une médaille finisher pour les cent premiers arrivants, ainsi que de l'eau au départ et à l'arrivée. Les participants bénéficieront également d'une couverture médicale assurée par la fédération de protection civile.



Afin d'assurer la sécurité de l'ensemble des participants, les coureurs devront franchir des étapes clés dans un temps règlementaire donné. Pour les élites, ils devront franchir le gué du bas de la Maroto au maximum 1h30 après le départ de la course. Le cut-off est également d'1h30, au demi-tour, pour le parcours découverte. Les coureurs qui ne seront pas dans les temps seront déclarés hors course et auront leur dossard retiré. Le parcours sera balisé par de la rubalise, un marquage au sol ou des panneaux directionnels.

Maîtres et chiens à l'honneur De son côté, le CaniCross Royal Canin appelle les maîtres et leurs chiens à venir se tester sur une course de 5 kilomètres. Les dossards seront disponibles dès 6 heures et le départ sera donné à 8h30. Des “cani-marches” non chronométrées de 4 et 6 kilomètres seront également proposées pour les marcheurs.



Pour le confort du chien, et des raisons de sécurité, le harnais sera obligatoire. Le coureur pourra porter une ceinture abdominale de 7cm de large, ou une ceinture sous-cutale, ou encore un cuissard avec ceinture intégrée. La laisse, ou longe avec amortisseur de deux mètres maximum, est recommandée pour le confort de l'équipage. Tous les chiens de catégorie 2 devront porter une muselière adaptée, permettant à ces derniers de se désaltérer. En cas de non respect, le concurrent se verra exclure de la course.

