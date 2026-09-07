

Le RSMA ouvre ses portes aux jeunes

Tahiti, le 3 octobre 2026 – À chaque journée portes ouvertes, le RSMA accueille près de 800 visiteurs. Samedi une vingtaine de jeunes de Faa’a, accompagnés par les agents de la Direction des solidarités (DSFE) sont venus découvrir les formations proposées avec l’espoir de trouver chaussures à leur pied.



Le Régiment du service militaire adapté (RSMA) de Polynésie a ouvert ses portes au public de 8 heures à 16 heures, samedi, à la caserne Broche de Arue. Un journée “très importante dans le calendrier du régiment” qui permet aux personnes de découvrir les formations et d’échanger avec les cadres et les volontaires.



“C’est l’occasion d’accéder facilement au régiment et de présenter un petit peu ce qu'on a en termes de capacités de formation”, précise le Colonel Guillaume Nicloux, chef de corps du RSMA-Pf.

“Ils apprennent les rudiments de la vie militaire” Le Régiment accueille près de 800 jeunes par an et propose cette année 34 filières de formation dans des domaines aussi variés que l’hôtellerie-restauration ou la plomberie. Le régiment permet également à certains volontaires de découvrir le monde professionnel et d’acquérir une première expérience.



L’engagement du RSMA est de faciliter l’insertion sociale de jeunes volontaires âgés de 18 à 25 ans en leur offrant une formation militaire, citoyenne, scolaire et professionnelle adaptée. Avant, avant l’apprentissage d’un métier, les jeunes “commencent par une séquence de formation militaire initiale où ils apprennent les rudiments de la vie militaire” précise le chef de corps. La ponctualité, le respect de la hiérarchie ou encore le travail en équipe sont quelques-uns de savoirs être que ces jeunes doivent assimiler.



Ensuite ils peuvent intégrer leur formation professionnelle pour apprendre concrètement un métier. Les stages en entreprises leur permettent ensuite de découvrir les réalités du terrain avant leur entrée dans la vie professionnelle. Les jeunes ainsi formés ont un taux d’insertion qui avoisine les 90 % dont près de 60 % en CDI ou CDD de plus de six mois.

“Des idées pour l'avenir” Une vingtaine de jeunes de Faa’a étaient à cette journée portes ouvertes, samedi, accompagnés par des agents de la Direction des solidarités de la famille et de l’égalité (DSFE). Un projet qu’ils ont monté en partenariat avec la commune, qui leur a mis un bus à disposition pour leur permettre de se rendre à Arue. “C’est un projet qu’on a monté tout au long de l’année avec ces jeunes qui sont en décrochage scolaire”, explique Hinevai, agent de la DSFE. “On avait déjà fait intervenir les armées à la mairie de Faa’a et ils nous ont parlé de cette journée portes ouvertes. On est là aujourd’hui pour s'informer sur les formations et métiers que le RSMA propose. On va aussi aller voir des jeunes qui ont suivi ces formations pour savoir ce qu'ils ont fait et ce que cela leur a apporté.”



Hinevai espère que cette expérience “va leur donner des idées pour l'avenir. Mais en tout cas c'est une belle opportunité pour ces jeunes de Faa’a, d'autant qu'il y a la possibilité de passer son permis de conduire ici, vu les difficultés que le coût du permis pose. C'est une belle opportunité pour eux”.



Rappelons qu’au RSMA, l'offre de formations s’adapte en général aux besoins du marché du travail, d’où l’important taux d’insertion des volontaires. Et, en vue des prochains Jeux du Pacifique, une formation d'agents de prévention et de sécurité, doit être mise en place pour “assurer la sécurisation de ce rendez-vous” précise le colonel. Une filière super poids-lourd devrait également ouvrir très prochainement. Les volontaires stagiaires sont recrutés sur dossier. La capacité globale d’accueil du RSMA-Pf est d’environ 800 volontaires chaque année, répartis sur ses quatre sites, à Tahiti, Hao, Hiva Oa et Tubuai.

Rédigé par Vaite Urarii Pambrun le Dimanche 4 Octobre 2026 à 20:15 | Lu 161 fois



