Le Punaauia Rugby Club en tête du Challenge à X

Tahiti, le 11 décembre 2022 - Le stade Fautaua a accueilli samedi le deuxième des trois tournois du Challenge à X 2022. Vainqueur du premier tournoi, le Punaauia Rugby Club a récidivé samedi et se trouve en position de remporter le Challenge.



La saison rugbystique est actuellement consacrée au rugby à 10, une discipline hybride entre le Seven et le rugby à 15. Une variante du rugby assez dynamique dans laquelle les équipes s’affrontent avec cinq avants et cinq joueurs des lignes arrière, dans le cadre de deux mi-temps de dix minutes. Six équipes avaient participé au premier tournoi, mais Moorea n’ayant pas fait le déplacement samedi, cinq équipes se sont opposées dans une formule championnat. Arue absent lors du premier tournoi en raison de problèmes d’effectifs a monté une entente avec Pirae pour être en lice.



Punaauia avait pris la tête du Challenge le 26 novembre lors du tournoi initial. Une première épreuve du Challenge à X dont le programme des matches sera couplé avec le troisième tournoi, samedi prochain. Quant à l’épreuve de ce samedi, elle bénéficie d’un classement complet dans la mesure où toutes les équipes se sont rencontrées lors de ce deuxième tournoi. Invaincu lors de ses trois rencontres lors du tournoi 1, Punaauia a étonnamment démarré par une défaite (28-17) samedi face à l’entente Pirae/Arue. Mais les orange se sont bien repris ensuite en remportant leurs trois rencontres contre Paea (19-14), Faa’a (36-0) et Papeete (14-7). Ce parcours a permis au RC Punaauia de finir premier du classement et de se rapprocher du sacre dans le Challenge à X.



Aucune équipe n’a fait carton plein samedi en remportant tous ses matches. Et Paea, qui a décroché trois succès comme Punaauia, prend la 2e place du classement de la journée. La victoire de Punaauia face à Paea ayant déterminé la place de leader de Punaauia. Pirae/Arue et Papeete suive dans le classement devant Faa’a le tenant du titre et que l’on avait plus connu depuis longtemps en si fâcheuse posture dans une compétition. La troisième et dernière journée décisive du Challenge à X aura lieu le samedi 17 décembre.