Le Prophète traduit en reo tahiti

Tahiti, le 22 octobre 2023 – Les élèves de première et deuxième année de Langues et civilisations étrangères régionales spécialité langues polynésiennes de l'Université de la Polynésie française ont présenté vendredi leur travail de traduction de l'œuvre du grand écrivain libanais Gibran Khalil Gibran, Le Prophète.



À l'heure où le Proche-Orient s'embrase, les mots du célèbre écrivain libanais, Gibran Khalil Gibran, ont résonné vendredi au sein de l'Université de la Polynésie française. Les élèves de première et deuxième année de Langues et civilisations étrangères régionales spécialité langues polynésiennes (LLCER) présentaient en effet leur travail de traduction de l'une des plus célèbres œuvres de l'auteur publiée il y un siècle, Le Prophète, en reo tahiti. Pour le spécialiste de l'œuvre de Gibran, Jean-Pierre Dahdah, ce livre, qui a déjà été traduit en 140 langues, est un “dictionnaire d'initiation à la culture de la paix”.



Ce projet, fait sur proposition du consul honoraire du Liban à Tahiti, Joseph Maroun, a été conduit par l'enseignante Karine Léocadie qui a supervisé le travail des élèves de LLCER. Tel qu'elle l'explique, ce “travail pédagogique socio-didactique” a été réalisé d'une “manière assez particulière” : “Il s'agissait d'un travail inter-grades car mes étudiants de deuxième année sont venus à mes cours de première année pour coacher les élèves et, finalement, prendre la place de l'enseignante pour pouvoir les accompagner afin d'améliorer la traduction, de proposer de nouveaux mots qui appartiennent au registre soutenu.”

L'objectif de Karine Léocadie était de créer un “travail collaboratif pas uniquement basé sur la traduction du Prophète mais sur la volonté de créer une harmonie, une synergie” entre ses étudiants de première et de deuxième année. L'enseignante a remarqué que les élèves étaient “plus libérés pour prendre la parole en tahitien et faire des propositions auprès de leurs aînés”.



Pour l'initiateur du projet, Joseph Maroun, il était important de rappeler que Le Prophète reste l'un des “livres les plus lus” car c'est un livre “intemporel qui reflète les messages de la vie”. “En période de perdition des valeurs et des civilisations, cette œuvre est devenue une référence. Quand on voit ce qui se passe un peu partout mais pas seulement au Moyen-Orient, il y a une perdition et comme le disait récemment mon compatriote Amin Maalouf, ce sont les civilisations qui sont en péril aujourd'hui et je pense à Albert Camus qui disait que la paix est le seul combat qui vaille d'être mené.”

Rédigé par Garance Colbert le Dimanche 22 Octobre 2023 à 09:55 | Lu 286 fois