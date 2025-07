Le Portugal lutte contre plusieurs feux de forêt

Lisbonne, Portugal | AFP | mardi 29/07/2025 - Le Portugal lutte mardi contre plusieurs incendies, notamment dans les régions nord et centre du pays, attisés par des conditions météorologiques défavorables, avec des températures élevées et des vents soutenus, selon la protection civile.



Près de 2.000 pompiers, aidés de 26 moyens aériens, étaient mobilisés mardi en milieu de journée à travers le pays pour combattre des feux de forêt et de broussailles surtout dans le nord et le centre, selon le dernier point de l'Autorité nationale de la protection civile.



La situation la plus préoccupante se concentrait dans une zone d’eucalyptus près de la commune d’Arouca (centre), mobilisant quelque 600 professionnels et 195 moyens terrestres.



"C'est actuellement l'incendie sur lequel nous concentrons tous les efforts et les renforts", a indiqué le commandant national de l’Autorité nationale de la protection civile Mario Silvestre lors d'une conférence de presse.



Les deux autres grands incendies à Penamacor (centre) et à Ponte da Barca, dans le nord du pays, qui avait mobilisé quatre avions espagnols lundi, "sont assez bien maîtrisés", a-t-il dit.



Déclenché samedi près de la frontière espagnole, cet incendie avait menacé plusieurs habitations lundi en fin de journée, si bien que plusieurs personnes avaient dû être évacuées vers une église voisine.



Ce brasier a déjà consumé "près de 2.000 hectares", selon des estimations provisoires.



Les autorités redoutent une aggravation de la situation au cours des prochains jours en raison de la chaleur persistante et appellent à la vigilance.



"Le seul facteur que nous pourrons contrôler dans les prochains jours ... c'est le comportement humain", a rappelé le responsable de la protection civile.



L'ensemble du territoire se trouve mardi en état d'alerte en raison d'un risque incendie "maximal ou très élevé", selon les prévisions de l'Institut portugais de la mer et de l'atmosphère (IPMA).



Face à l'aggravation des conditions météorologiques, le Portugal a décidé de renforcer les moyens de lutte contre les incendies surtout dans le nord et le centre du territoire.



Le Premier ministre Luis Montenegro et la ministre de l'Intérieur Maria Lucia Amaral ont décidé de rendre mardi après-midi au siège de l'Autorité nationale de la protection civile.



"Nous voulons être pleinement informés de ce qui se passe et de ce à quoi il faut s’attendre", a observé la ministre.



Le Portugal est confronté chaque été à des feux destructeurs. Le changement climatique accroît la fréquence et l'intensité des sécheresses et des incendies à travers le monde.