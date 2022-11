Le Port signe un prêt de 3,15 milliards pour ses projets

Tahiti, le 28 novembre 2022 – Quai de cabotage, quai au long cours, adduction en eau potable… Le Port autonome a signé lundi un prêt de 3,15 milliards de Fcfp avec l'AFD pour le financement de plusieurs projets de modernisation et d'aide à la transition environnementale.



Le Port autonome de Papeete et l'Agence française de développement (AFD) ont signé lundi matin deux conventions de financement, en prêt et en subvention, à l'occasion de la présence en Polynésie française du directeur du département des "Trois Océans" de l'AFD, Charles Trottmann. Les deux contrats ont été signés avec le ministre de tutelle du Port autonome et président du conseil d'administration de l'établissement public industriel et commercial, René Temeharo.



La première convention, le prêt à long terme, porte sur 3,15 milliards de Fcfp pour accompagner le Port autonome dans le financement de la première phase de son programme d'investissement. Plusieurs projets jugés "prioritaires" seront ainsi financés à la fois pour moderniser les infrastructures et aider la transition environnementale du Port. On y retrouve des travaux de reconstruction du quai au long cours dédié au commerce international, aujourd’hui dégradé, afin de renforcer et de mettre aux normes sa structure ; la construction d’un nouveau quai de cabotage qui sera destiné à l’accueil de navires dédiés à l’approvisionnement du pays et à la croisière inter-îles, en raison de la saturation des terminaux existants ; des travaux pour le raccordement au réseau d’assainissement de l’ensemble du domaine portuaire ; la rénovation du réseau d’adduction d’eau potable du port ; ou encore l'implantation d’une promenade dédiée à la "mobilité douce".



La seconde convention concerne un programme de financement d'études pour 95 millions de Fcfp, sur fonds du ministère des Outre-mer. Il servira notamment à renforcer la politique de ressources humaines du Port, digitaliser le système des procédures portuaires, élaborer la stratégie et mettre en œuvre la politique de responsabilité sociétale de l'entreprise (RSE), obtenir la certification "Port Vert", mais aussi étudier la faisabilité de l'alimentation électrique des navires à quai et étudier la dépollution des eaux de la rade avec un plan de gestion des eaux industrielles.