Le Port autonome verse 300 millions de Fcfp au Pays pour la lutte contre le Covid-19

Dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de Covid-19, le conseil d'administration du Port autonome de Papeete a acté, jeudi, le versement de la somme de 300 millions de Fcfp en faveur du Pays "pour venir en en soutien des mesures mises en œuvre par le gouvernement dans le cadre de la gestion de la crise sanitaire", indique un communiqué de la présidence.



Cette contribution est rendue possible par le versement d’un dividende prélevé sur ses réserves disponibles, conformément à la délibération de l’assemblée de Polynésie française du 23 novembre 1995, qui dispose que "le Pays peut percevoir un dividende sur le résultat de ses établissements publics à caractère industriel et commercial."



Le communiqué précise par ailleurs que "cette mesure n’amputera pas les investissements en cours pour l’amélioration des installations portuaires, essentielles à la vie économique et au développement du Pays."