Le Pérou ferme une partie de ses ports face à une forte houle

Lima, Pérou | AFP | mercredi 03/01/2024 - Le Pérou a fermé 33 de ses 121 ports mercredi, et jusqu'à dimanche, en raison d'une forte houle attribuée par les autorités maritimes aux tempêtes qui ont touché la semaine dernière la côte ouest des États-Unis.



"Sur les 121 ports, 33 sont fermés", a indiqué à la presse Giacomo Morote, chef du département d'océanographie de la Marine, évoquant "un événement qui trouve son origine principalement dans une série de tempêtes qui se sont développées dans l'hémisphère Nord, en particulier au large de la Californie".



"Ce train de vagues s'est déplacé (depuis la Californie) et a atteint nos côtes en trois jours environ", a-t-il ajouté.



La Marine péruvienne estime que les vagues pourraient doubler de taille dans certaines zones, où elles atteignent jusqu'à deux mètres de hauteur en temps normal.



À Callao, principal port du pays, non loin de la capitale Lima, des vagues d'environ deux mètres ont inondé le front de mer et les places, poussant les habitants à fuir dans la nuit de mardi à mercredi, selon des images diffusées par la chaîne de télévision locale Canal N.



La côte californienne a été frappée la semaine dernière par d'énormes vagues qui ont renversé des piétons et emporté des véhicules.



Des vidéos ont montré une vague géante déferler au-dessus d'une digue dans la ville de Ventura, renverser des piétons, tandis que d'autres courent se mettre à l'abri.



Le réchauffement climatique provoqué par les émissions de gaz à effet de serre générées par les activités humaines accroît l'ampleur et/ou la fréquence des événements météorologiques extrêmes.