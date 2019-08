Le Pays veut rénover l'OPH

"Nous avons comme objectif, d'ici deux ans, d'augmenter la production annuelle à 500 appartements en habitat groupé"



La CTC avait épinglé l'OPH et la gestion du logement social par le gouvernement, en particulier le manque de vision à long terme. Cette feuille de route vient-elle répondre à ces critiques ?

« Oui et, d'ailleurs, j'ai eu l'occasion de le dire : je partage cette critique de la Chambre Territoriale des Comptes sur le fait que la Polynésie a navigué à vue sur le logement social depuis les années 2000, sans qu'il n'y ait véritablement de feuille de route au niveau de notre opérateur, l'OPH, et sans même qu'il n'y ait de politique sectorielle pour le logement. Lorsque je suis revenu [au ministère du Logement, NDLR] en janvier 2017, je me suis tout de suite aperçu que c'était un élément manquant et bloquant dans le processus de production des logements nécessaires aux familles polynésiennes. Donc, tout ce travail, qui est dévoilé aujourd'hui, n'est pas en réaction au rapport de la CTC, puisque c'est un travail qui a été lancé il y a près de 10 mois maintenant. Il aboutit à la présentation de cette feuille de route qui sera ensuite validée par le conseil d'administration de l'OPH et par le conseil des ministres, pour engager l'ensemble des partenaires dans cette démarche de reprise en main de notre politique sociale. »



À quoi pouvons-nous nous attendre dans les années qui viennent en ce qui concerne le logement social ?

« D'abord, nous allons mettre en place tous les outils pour accélérer le mouvement en matière de production. Il nous manque une société d'aménagement et aussi un ensemblier. C'est à dire qu'il nous faut acheter des terrains ou utiliser des terrains qui sont déjà la propriété du Pays ou des communes, puis qu'il y ait une société d'aménagement qui viabilise ces terrains et enfin qu'elle les mette à la disposition, non seulement de l'OPH, mais aussi d'autres opérateurs du logement, et je pense notamment aux opérateurs de logements sociaux privés. Et peut-être, demain, il faudra mettre en place un nouvel organe d'intervention et de financement du logement social pour démultiplier l'outil de production. »



D'ici 2023, les près de 2 700 demandes de logements sociaux seront-elles satisfaites ?

« Notre objectif est de faire en sorte que dans les 12 mois qui viennent, nous aurons tous les opérateurs en place. Une agence de l'urbanisme et du développement, c'est important pour les collectivités. Une société d'aménagement, ça, c'est important pour réaliser nos opérations de logement et nos opérations de PRU (plan de rénovation urbain) dans les communes de Papeete et les communes voisines. Au-delà de cette société d'aménagement, il faut aussi impliquer les communes dans la gouvernance de ces structures. Et là, oui, on pourra, sur les cinq prochaines années, augmenter substantiellement la production. On viendra aussi à faire appel à des opérateurs privés pour construire et vendre, au niveau du public donc de l'OPH, les logements individuels ou les immeubles qui seront construits. Et nous avons comme objectif, d'ici deux ans, d'augmenter la production annuelle à 500 appartements en habitat groupé, ce qui permettrait donc de résorber les 2 500 à 2 700 dossiers de familles qui attendent encore aujourd'hui. »



Après des années de disfonctionnements au sein de l'OPH, comment redresser l'Office ?

« Nous souhaitons sortir maintenant d'une situation d'instabilité, de directeurs qui valsent au fur et à mesure des humeurs politiques, ce qui casse à chaque fois cet outil. Nous souhaitons rendre l'OPH beaucoup plus autonome, avec des contrats d'engagement entre l'OPH et le gouvernement sur des objectifs et des résultats et non pas utiliser cet outil à d'autres fins que pour la production de logements pour des familles en attente. Nous avons aussi besoin de recentrer l'OPH sur son métier de bailleur social, puisque le bailleur social non seulement finance la construction de logements, mais il gère surtout ses ensembles immobiliers. Il y a une proximité avec les familles qui peuvent se retrouver en difficulté. Quand une famille se retrouve en difficulté, il faut aussi un accompagnement. Quand quelqu'un perd son emploi, nous avons toute une batterie d'aides pour leur permettre de se remettre en situation de paiement le plus rapidement possible. C'est ce travail que l'on attend de l'OPH. Sur le restant des opérations, on peut imaginer des structures différentes, ou mener une comptabilité analytique interne à l'OPH pour différencier ce que coûte la mission de bailleur social par rapport aux autres métiers, dont la construction. »