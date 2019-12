Le Pays tranche pour le budget du RGS

Tahiti, le 13 décembre 2019 - Le conseil des ministres a validé vendredi son propre budget du régime général des salariés (RGS) pour l'exercice 2020. Le Pays prévoit notamment des augmentations des taux de cotisation pour la maladie et pour la retraite tranche A.



Le Pays a finalement tranché vendredi pour le budget du régime général des salariés (RGS). Le conseil des ministres a en effet adopté vendredi son propre budget du RGS, et n'a pas tenu compte des ajustements adoptés par le conseil d'administration de la CPS le 29 novembre dernier.



Rappelons que le Pays avait présenté le budget du RGS aux administrateurs de la CPS pour une première lecture à la mi-novembre. Ces derniers l'avaient refusé et avaient appliqué leurs propres ajustements. Le budget du RGS, avec une sorte de compromis dans l’ajustement des paramètres de cotisation, avait ensuite été présenté en seconde lecture le 29 novembre dernier. Mais là encore les administrateurs avaient refusé les propositions du Pays, tout en sachant que le conseil des ministres aurait le dernier mot pour valider son propre budget du RGS.