Le Pays tâte le terrain auprès de la FIFA

Tahiti, le 17 juillet 2023 – En marge du Festival des îles qu’il a inauguré hier, Gianni Infantino, le président de la Fifa, a rencontré le président du Pays et la ministre des Sports. Le Pays espère être soutenu par la FIFA dans le cadre des Jeux du Pacifique 2027 et le développement du futsal.



De passage sur le sol polynésien, Gianni Infantino, président de la Fédération internationale de football, ainsi que son équipe ont profité de leur escale, hier, pour rencontrer le gouvernement de Moetai Brotherson à la présidence de la Polynésie française. Une visite de courtoisie pour les membres de la Fifa mais une occasion pour le Pays de tisser des liens avec la plus grosse organisation sportive au monde. En effet, le président du Pays ne s'en cache pas : “Nous organiserons en 2027 les Jeux du Pacifique, donc cette visite aujourd'hui de la Fifa est importante pour nous. Nous voulons nous assurer du soutien, sur le volet footballistique, de la Fifa dans l'organisation de ces Jeux”, a déclaré Moetai Brotherson lors de cette rencontre.



Pour Nahema Temarii, ministre des Sports, c'était l'occasion de sensibiliser le président de la Fifa à la situation singulière de la Polynésie française et aux attentes du football local : “Dans notre contexte, géographique et économique, le futsal représente une discipline d'avenir car elle est accessible. Dans les quartiers, où la vie est difficile au quotidien, il est facile de trouver des structures propices à la pratique de cette discipline. C'est selon moi quelque chose qu'il faut oxygéner et soutenir.”



Inauguration d’un terrain synthétique



Et la ministre des Sports ne croit pas si bien dire. Plus tard, dans la matinée, les membres de la Fifa se sont rendus au centre technique de la fédération tahitienne de football (FTF) pour l'inauguration du nouveau terrain synthétique. Accueillis par son président, Thierry Ariotima, ce dernier en profitait, lors de son discours, pour confirmer cette attente et ce besoin d'infrastructures en futsal : “Aujourd'hui, nous disposons à la FTF d'un terrain de football, d'un terrain de beach soccer, mais d'aucun terrain de futsal. Une infrastructure importante qui permettrait la mise en place d'un football diversifié, mis en avant par la Fifa. Je lance donc un appel à tous pour la réalisation de ce projet.”



Si le président de la Fifa, Gianni Infantino, n'a pas répondu directement en faveur d'un tel projet, il a tout de même assuré que la Fifa est bien décidée à travailler en étroite collaboration avec les différents acteurs locaux : “Avec la Fifa, nous travaillons pour apporter un peu de bonheur aux gens grâce à ce fantastique ballon rond. Le gouvernement local, à sa manière, essaye aussi de travailler dans ce sens, et la fédération tahitienne de football également. Désormais, dans cet objectif commun, nous avancerons ensemble.”