Le Pays se porte garant pour Air Moana

Tahiti, le 20 mars 2023 – Le premier collectif budgétaire de l'année vient d'être transmis à l'assemblée et il est essentiellement alimenté par la reprise du résultat de 2024. Le Pays va ainsi notamment accorder un prêt de 600 millions de francs à la société Natireva qui exploite Air Moana pour participer au financement de trois ATR. Et pour garantir les prêts contractés par la compagnie, le Pays va également entrer “a minima” au capital de la société.



Les élus de l'assemblée n'ont reçu le collectif budgétaire du Pays que ce jeudi en milieu de matinée alors que la commission qui doit l'étudier est programmée ce vendredi après-midi. Un peu court. Et les élus de l'opposition grincent déjà des dents car ils ne pourront pas déposer d'amendements puisqu'il faut le faire avant midi la veille de la commission. Ils pourront toujours le faire la semaine prochaine en séance plénière, mais cette précipitation ne va pas dans le sens du bon fonctionnement d'un débat démocratique, disent-ils, d'autant que les élus sont déjà occupés par le colloque sur la lutte contre la vie chère.



De vie chère, il n'en est toujours pas question dans ce premier collectif budgétaire de l'année qui vient augmenter le budget général du Pays de 28,9 milliards de francs. Un collectif principalement financé par la reprise d'une partie du résultat cumulé de 2024 à hauteur de 18,7 milliards de francs. Rien de bien folichon dans cette modification du budget général si ce n'est, comme l'avait promis le président du Pays, l'inscription de 200 millions de francs destinés aux associations pour lutter contre l'ice.



On notera surtout que le Pays a décidé d'accorder un prêt de 600 millions de francs à la société Natireva exploitant la compagnie Air Moana qui, on le sait, est en grande difficulté financière. Une somme qui vise à prendre part au plan de financement de trois ATR d'un montant prévisionnel de 9 milliards de francs. Et pour “conforter ce soutien, le Pays entend par ailleurs prendre une participation a minima au capital de la société pour permettre la garantie des prêts contractés par la compagnie auprès du pool bancaire local”, peut-on lire dans l'exposé des motifs.



Une entrée du Pays au capital d'Air Moana qui pourrait faire bondir a priori, notamment du côté d'Air Tahiti. Car le niveau de cette participation “a minima” n'est pas précisé dans l'exposé des motifs. C'est la grande inconnue et nul doute que les élus vont demander des explications en commission ce vendredi. Mais avant de pousser des cris d'orfraie, il faut savoir que le Pays n'est pas obligé d'injecter des millions ou des milliards pour entrer au capital de la jeune compagnie. Il peut se contenter d'acheter une seule action. Mais cette démarche est obligatoire si le Pays veut pouvoir se porter garant des prêts accordés à la compagnie.



Rappelons tout de même qu'en octobre dernier, Air Moana avait réussi à mobiliser trois milliards de francs de fonds privés, et obtenu ainsi l'assurance du Pays de sa prise de participation au capital à hauteur d'un milliard de francs, toujours via la Sofidep qui est l'opérateur portant les investissements de la collectivité. Selon nos informations, cet apport d'un milliard de francs est toujours dans les tuyaux mais n'a pas encore été décaissé par la Sofidep.